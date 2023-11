Les redaccions dels mitjans han d’estar preparades enfront dels deepfakes

Les fake news, una amenaça cada cop més presents en els mitjans (Raw Pixel / Unsplash)

El panorama mediàtic actual es trobarà més aviat que tard davant una cruïlla crítica, segons ha afirmat Wendy McMahon, CEO de la històrica cadena informativa estatunidenca CBS News, la qual va inaugurar les seves emissions radiofòniques l’any 1929, en la trobada Axios BFD, celebrat recentment a Nova York. I aquesta cruïlla vindrà de la mà de les fake news, alimentades per les capacitats de la IA per a generar continguts que no són veritables.

És una cosa que ja està passant, però que podria créixer encara més en el futur pròxim a causa del ràpid desenvolupament d’eines de IA com Midjourney, Dall·E, o ChatGPT. Per exemple, i segons la mateixa McMahon, en el context del conflicte entre Israel i Hamàs, la cadena de notícies que dirigeix va examinar més d’un miler de vídeos relacionats amb la guerra, dels quals, només un 10% va complir amb els criteris per a ser considerat utilitzable en la construcció de les peces informatives. Una majoria dels motius que van portar als periodistes de la CBS News a desqualificar fins a un 90% dels vídeos va ser que estaven relacionats amb la desinformació per a afavorir un bàndol o l’altre.

A Twitter (ara X) s’ha pogut veure algun cas de vídeos realitzats amb el videojoc Arma 3, que s’han publicat com si fossin els crims comesos per Hamàs aquell horrible dissabte, 7 d’octubre, en territori israelià.

Aprofundint en la matèria, McMahon va discutir la necessitat d’una infraestructura robusta dins de les redaccions per a combatre l’amenaça de la desinformació. Va parlar de la inversió de l’emissora en capacitats d’intel·ligència artificial per a millorar la verificació de continguts i en estratègies per a contrarestar la desinformació. Aquesta iniciativa no solament és essencial per a preservar la integritat i la credibilitat del periodisme que realitzen, sinó també per a salvaguardar la confiança dels espectadors.

La CEO de CBS News també va deixar clar que la proliferació de deepfakes i desinformació no és, a parer seu, una ona passatgera, sinó una inundació imminent. Les redaccions, adverteix, hauran d’enfrontar-se a aquests elements innovadors amb una rapidesa, escala i sofisticació sorprenents, i que aquesta situació exigeix el desenvolupament de nous protocols i enfortir els estàndards existents.





Per Tecnonews