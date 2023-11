Espècies en perill d’extinció: L’os bru dels Pirineus

Un exemplar d’os bru dels Pirineus (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Aquesta setmana dediquem la secció a l’os bru (Ursus arctos). Encara que té un risc baix a la resta del planeta, va estar a la vora de l’extinció als Pirineus. Des de 1996 es treballa en la reintroducció i s’estima que actualment viuen més de 60 exemplars adults. L’os bru mediterrani i pirinenc està catalogat com a vulnerable segons la llista vermella. Afortunadament la població va en lleuger ascens als Pirineus, però els exemplars que hi ha han de cohabitar tot sovint amb els humans, un fet que no sempre és fàcil de conjuminar.





Per Sostenible o Sustentable