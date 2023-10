Sessions d’aprofundiment en matemàtiques a alumnes de l’Alt Pirineu, l’Aran i Andorra

Cartell anunciant les sessions d’aprofundiment en matemàtiques

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de l’Alt Urgell i Cerdanya organitza per segon any l’activitat ‘Aprofundiment en Matemàtiques’, pel qual ja s’ha obert el termini d’inscripcions. Aquesta activitat té l’objectiu de proporcionar als estudiants d’entre 12 i 18 anys, de l’Alt Pirineu, l’Aran i Andorra, que estiguin interessats en les matemàtiques, un espai al territori mateix per a aprendre’n més enllà del currículum escolar. Mitjançant les sessions també es poden preparar per a la participació en concursos com les Proves Cangur i l’Olimpíada Matemàtica.

La formadora de l’activitat és Gemma Bastardas, doctora en matemàtiques i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. El curs es durà a terme des del 9 de novembre vinent i fins al 14 de març de 2024, cada dijous lectiu de les 6 a les 8 de la tarda.

Les sessions presencials es realitzaran a la Seu d’Urgell (a les instal·lacions del CRP Alt Urgell-Cerdanya, ubicades a l’Escola Albert Vives) i també a Puigcerdà, a l’Institut Pere Borrell. Les sessions s’alternaran entre les dues ciutats, per tal d’afavorir la participació del màxim possible d’estudiants del Pirineu. Els alumnes d’altres comarques pirinenques o del Principat d’Andorra tindran l’opció de seguir les sessions per via telemàtica.

Aquesta actuació es fa amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). Per a apuntar-s’hi, cal omplir un formulari o bé contactar directament amb el el CRP.