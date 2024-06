Prop d’un miler de beneficiaris de l’Alt Pirineu i Aran capten fons Next Generation EU per un total de 43M€

Sant Hospital de la Seu d’Urgell. Foto: Arxiu

L’impacte dels fons Next Generation EU, provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), a l’Alt Pirineu i Aran puja un total de 42,8 milions d’euros, a 30 d’abril de 2024. En concret, aquests recursos han beneficiat 221 empreses (el 98% de les quals són pimes), 45 corporacions locals, 647 particulars, 19 entitats sense ànim de lucre, 3 centres de recerca i/o formació i 6 entitats del sector públic de la vegueria. En total, 941 entitats i particulars de l’Alt Pirineu i Aran s’han adjudicat recursos procedents de convocatòries, licitacions o concessions directes, tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Estat espanyol.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer, aquesta setmana, les dades des de l’Ajuntament de la Pobla de Segur, que ha rebut 3,5 milions d’euros de fons Next Generation. Mas Guix ha explicat que tota aquesta informació es pot trobar al visor interactiu que el Departament català d’Economia i Hisenda, en una aposta per la transparència i el retiment de comptes, ha posat a disposició de la ciutadania per a facilitar informació actualitzada de l’impacte real dels fons Next Generation a Catalunya. L’eina, que s’actualitzarà periòdicament, permet consultar com s’han distribuït aquests recursos al territori, en convocatòries, licitacions i concessions directes realitzades tant per la pròpia Generalitat com pel Govern espanyol.

Després de la Pobla de Segur, la consellera ha anat a visitar, a Rialp, el grup Fustes Sebastia, una de les empreses de la vegueria que ha captat més fons Next Generation.





L’aterratge dels fons NGEU a l’Alt Pirineu i Aran

A més de Fustes Sebastia, que ha rebut 313.000 euros, 282.000 euros dels quals destinarà a una caldera de biomassa de 3.480 kW, altres empreses destacades que s’han adjudicat fons Next Generation als municipis de l’Alt Pirineu i Aran són Basecamps Cerdanya, que dedicarà 380.000 euros a la rehabilitació energètica d’edificis, i Ionity GMBH, amb 360.000 euros per a instal·lar 6 punts de recàrrega ultraràpida, de potència igual o superior a 100kW.

Pel que fa als ens locals, cal remarcar el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que ha absorbit 1,2 milions per a adequar l’itinerari BTT i cicloturisme familiar, instal·lar punts de recàrrega de bicicletes elèctriques i pèrgoles ciclovoltaiques i interconnectar itineraris; l’Ajuntament de la Pobla de Segur, amb 848.000 euros per a la via verda Collegats, les passarel·les sobre el riu Flamisell i la Noguera Pallaresa, punts de recàrrega de bicicletes i autocaravanes, i l’eficiència energètica al parc dels Raiers; i l’Ajuntament de la Vall de Boí, amb 720.000 euros per a l’outdoor park de la Vall de Boí i per a fer accessible l’experiència turística al conjunt romànic.

De la seva banda, la Fundació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell, rebrà 2,5 milions d’euros per a remodelar l’àrea sociosanitària i la residència assistida de l’hospital.





Els àmbits més beneficiats pels fons NGEU

En la distribució per àmbits, un 50% dels recursos es concentren en el turisme i en la rehabilitació d’edificis (amb 10 milions cadascun). L’altre 50% es dedicarà a energies renovables (5,9 milions), cures i inclusió (5,5 milions), indústria (2,6 milions), ecosistemes i biodiversitat, mobilitat urbana i polítiques d’ocupació, entre d’altres.

Turisme: 10.203.463,0 euros (23,8%). Rehabilitació d’edificis: 10.042.792,6 euros (23,5%). Energies renovables: 5.919.507,6 euros (13,8%). Cures i inclusió: 5.529.967,5 euros (12,9%). Indústria: 2.575.874,2 euros (6%). Ecosistemes i biodiversitat: 1.957.460,8 euros (4,6%). Mobilitat urbana: 1.675.708,9 euros (3,9%). Polítiques d’ocupació: 1.477.717,7 euros (3,5%). Altres: 3.412.493,6 euros (8%). Total: 42.794.985,9 euros (100%).





Principals entitats beneficiàries de fons Next Generation a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, a 30 d’abril de 2024

Empreses

(G)* Basecamps Cerdanya SL: 376.333,43 euros. (G) Ionity GMBH: 354.308,00 euros. (G) Fustes Sebastia SL: 312.954,20 euros. (E)* Parc del Segre SA: 290.481,00 euros. (G) REC Energy Solutions SLU: 232.924,49 euros. (G) Biocerber SL: 202.586,00 euros. (G) Endesa X Servicios SL: 179.411,16 euros. (G) Proyectos e Instalaciones de Material Urbano SAU: 160.875,76 euros. (GE)* Iberdrola Clientes SA: 154.010,32 euros. (E) Electro Metalúrgica del Ebro SL: 152.207,00 euros. (G) Aigüestortes Camping Resort SL: 150.410,23 euros. (G) Ganaderia La Sanera SCP: 149.221,16 euros. (E) Comunidad Molino Viejo CB: 142.209,00 euros. (G) La Reula SAT N 1152: 134.158,00 euros. (G) Campus Cerdanya SL: 98.317,80 euros. (G) Centre d’Estudis 80 SL: 89.240,00 euros. (E) Requena y Vias SLU: 89.114,13 euros. (G) Superespot 2000 SA: 85.463,35 euros. (G) Ramaderia Travesset SCPP: 81.000,00 euros. (G) Restaurante Farrera SL: 80.439,14 euros. (G) Casa Llorens SCP: 72.734,26 euros. (G) Autocars Vilà Betriu SL: 60.000,00 euros. (G) Lles Turístic SL: 58.598,60 euros. (G) Cal Bonjosep SL: 56.660,34 euros. (G) Francisco Garcia Llairo i Ramon Garcia Llairo SCP: 50.784,80 euros. (G) Gamma Solutions SL: 50.008,14 euros. (G) Serangrill SL: 48.000,00 euros. (G) Mon Pirineu SLU: 47.608,20 euros. (G) Obach SL: 42.400,00 euros. (G) Grup Carles Gestió i Projectes SL: 40.567,39 euros. (G) Cal General SL: 36.328,75 euros. (G) Engisic Solucions i Consulting SL: 31.494,75 euros. (E) Hidrodata SA: 30.877,00 euros. (E) Raico Agro Tech SLU: 27.446,79 euros. (G) Cargacoches Cantabria SL: 25.009,76 euros. (G) Traldis Porta Expres SL: 25.000,00 euros. (G) Cadí SCCL: 23.732,17 euros. (G) Escorxador d’Aus Guiu SL: 21.691,00 euros. (G) Camping La Cerdanya SL: 20.648,00 euros. (G) Gualfa SL: 19.312,48 euros. (G) Pirenaica SCCL: 18.200,00 euros. (G) Explotacions Forestals de l’Alt Urgell SA (EFAUSA): 18.110,82 euros. (G) Cerdanya Global SL: 17.108,44 euros. (G) Materials Domenjo SA: 16.774,50 euros. (G) Grecofar SL: 15.990,00 euros. (G) Argestugues SL: 13.650,00 euros. (GE) Marfúrius SL: 13.200,00 euros. (G) Inmobles Almata SL: 12.899,25 euros. (G) Taurus Property Management SLU: 12.787,20 euros. (G) Areas de Basella SL: 12.503,20 euros.





Corporacions locals

(GE) Consell Comarcal del Pallars Sobirà: 3.617.342,33 euros. (GE) Ajuntament de la Pobla de Segur: 3.481.957,92 euros. (G) Ajuntament de la Vall de Boí: 2.059.050,33 euros. (G) Mancomunitat de Municipis per a la promoció de les pistes d’esquí nòrdic (Tot Nòrdic): 1.687.539,00 euros. (E) Ajuntament de Bellver de Cerdanya: 1.671.579,86 euros. (G) Ajuntament de Lladorre: 1.541.405,96 euros. (GE) Ajuntament de Vielha e Mijaran: 1.296.534,24 euros. (GE) Consell Comarcal del Pallars Jussà: 1.197.625,06 euros. (E) Ajuntament de Les: 1.146.975,51 euros. (GE) Ajuntament de Naut Aran: 1.137.562,50 euros. (GE) Conselh Generau d’Aran: 1.120.641,07 euros. (GE) Ajuntament de la Seu d’Urgell: 864.130,52 euros. (E) Ajuntament de Vilamòs: 607.869,10 euros. (G) Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet: 540.000,00 euros. (GE) Ajuntament de Gavet de la Conca: 470.991,82 euros. (E) Ajuntament d’Isona i Conca Dellà: 454.435,62 euros. (E) Ajuntament d’Alins: 441.020,38 euros. (G) Consell Comarcal de la Cerdanya: 419.306,69 euros. (E) Ajuntament d’Esterri d’Àneu: 399.504,17 euros. (GE) Ajuntament de Sort: 334.891,84 euros.





Centres de recerca i/o formació

(G) Centre de Visió per Computador (CVC): 5.685,62 euros. (G) Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà: 5.000,00 euros. (G) Congregació dels Germans de les Escoles Cristianes (la Salle Catalunya): 4.418,51 euros.





Entitats sense ànim de lucre

(G) Fundació Sant Hospital: 2.472.001,32 euros. (GE) Fundació Privada Integra Pirineus: 485.964,61 euros. (GE) Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP): 467.836,00 euros. (E) Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell – Vall del Port Negre: 383.060,40 euros. (E) Energia del Pallars Jussà SCCL: 323.105,00 euros. (E) Fundació Projecte Boscos de Muntanya: 317.093,52 euros. (G) Alba Jussà SCCL: 234.986,75 euros. (G) Consell Cultural de les Valls d’Àneu: 107.000,00 euros. (G) Tremolina de Muntanya SCCL: 91.522,45 euros. (GE) Associació Grup de Recerca de Cerdanya: 52.455,00 euros. (G) Fundació Hospital Puigcerdà (FHP): 47.214,00 euros. (G) Balmesblancs: 25.000,00 euros. (G) Fundació Privada Claror Alt Urgell: 19.440,00 euros. (G) Bisbat de Solsona: 9.889,43 euros. (G) Club de Futbol Puigcerdà: 6.665,00 euros. (G) Fundació Museu Diocesà d’Urgell: 5.605,60 euros. (G) Fundació Mentalitat Nova: 5.000,00 euros. (G) Consell Esportiu de la Cerdanya: 2.640,00 euros. (G) Consell Comarcal de l’Esport d’Urgell: 2.255,00 euros.





*Administració que ha gestionat els recursos:

(G) Generalitat.

(E) Estat.

(GE) Totes dues.