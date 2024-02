El Govern fomenta la producció de Carn de Qualitat Controlada d’Andorra, el 2023, amb més de 310.000 euros

Marca de qualitat de la carn d’Andorra (SFG)

“Donar suport actiu a la producció de carn de qualitat del país és quelcom essencial per a afavorir el consum de productes de proximitat, un eix essencial en les diverses polítiques que impulsa el Govern”. És per aquest motiu que el Consell de Ministres ha aprovat el pagament de l’ajut corresponent al quart trimestre de l’exercici 2023 per al foment de la producció de carn que es comercialitza amb els distintius Carn de Qualitat Controlada d’Andorra i Indicació Geogràfica Protegida (IGP).

L’ajut d’aquest últim trimestre de l’any és per als caps de bestiar sacrificats de bovins, equins, corders i cabrits i ha estat per un import de 101.423 euros per a Ramaders d’Andorra SA. Així, i sumant la resta d’ajuts atorgats al llarg del darrer any, el Govern ha donat suport a la producció per un import total de 314.124 euros.

Ramaders d’Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura a utilitzar el segell oficial de control i garantia Carn de Qualitat controlada d’Andorra i el segell de la carn que es comercialitza sota la IGP Carn d’Andorra. Aquest segell permet la comercialització de les carns i productes que s’obtenen dels animals de renda que es crien i s’engreixen per part de les explotacions ramaderes del país d’acord amb els procediments de producció i control que estan establerts en el marc normatiu que regula els règims de producció de les carns, que garanteixen un procés diferenciat de producció de qualitat superior.