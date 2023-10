Eivissa es rendeix a les danses de l’Esbart Valls del Nord

Els membres de l’Esbart Valls del Nord durant la seva actuació a Sant Rafel, a Eivissa (Foto: Esbart)

En una vela plena a vessar amb més de 500 persones el Cos de Dansa de l’Esbart Valls del Nord ha exhibit les seves danses davant del públic eivissenc en el que ha estat la participació del grup dansaire andorrà al XXXVIII Festival folklòric de Sant Rafel, a Eivissa. L’actuació ha estat aquest diumenge, 22 d’octubre, on l’Esbart Valls del Nord ha estat el convidat d’honor en el marc de les festes patronals que se celebren en aquesta localitat de l’illa eivissenca. Els amfitrions de l’acte ha estat el grup folklòric Sa Colla de Sant Rafel i el cartell del festival l’han completat el grup folklòric Brisa de Portmany i els cantadors Stella Roselló Marí i Marc Tirado Juan.

L’actuació de l’Esbart Valls del Nord ha estat dividida en dues parts on ha mostrat les seves creacions a partir de la dansa d’arrel evolucionant-les amb coreografies modernes. A la primera part han interpretat les danses Poble, Enjòlits i Joc d’Aparences que pertanyen a l’espectacle “Aparences”. La segona part ha estat integrada per danses que formen part de l’espectacle “El buner d’Ordino” amb Hostal, Dansa de Canillo, Tradicionals i Vals jota.

Les festes patronals de Sant Rafel es duen a terme en aquesta localitat durant tot el mes d’octubre amb una gran varietat d’activitats entre exposicions, xerrades, actes lúdics i festius, concerts i exhibicions. El grup folklòric Sa Colla de Sant Rafel és l’encarregat d’organitzar el Festival folklòric en el qual hi participen diferents grups folklòrics illencs i un esbart de fora com a convidat especial que enguany ha estat l’Esbart Valls del Nord. Sa Colla de Sant Rafel és un grup dansaire que treballa per a conservar el folklore, la història i els costums d’Eivissa. Des de la seva fundació treballa en la formació de nois i noies que comparteixen el seu interès cap a la dansa i la cultura autòctona.