Vinyes-Mercader abandonen a l’última especial de Madrid

Vinyes-Mercader “volant” amb el seu Hyundai (FotoEsport)

Joan Vinyes – Jordi Mercader no van poder entrar el seu Hyundai i20 Rally2 – Team Rallycar al parc tancat final de Paracuellos de Jarama, a causa d’un contratemps sofert en l’última especial cronometrada del Ral·li de terra de Madrid. En concret, a l’especial D2 es va trencar de manera inexplicable el buje de la roda davantera esquerra. Malgrat estar molt a prop de l’arribada, continuar era impossible.

“Almenys hem gaudit de la competició, no obstant això, que passin aquestes coses sempre et deixen una mica tocat”. Eren les paraules de Vinyes en arribar a l’assistència. A més, afegia: “No m’agrada “culpar a la sort” com a motiu de qualsevol resultat en una competició. Tanmateix, en aquesta ocasió, no tinc una altra explicació per al que ens ha passat en la prova de Madrid. Sens dubte és mala sort trencar un buje, sense un motiu explícit, amb la meta a la vista. Només ens queda recórrer a un clàssic “les carreres són així” per a explicar el succeït. Fins al moment de l’abandó, hem demostrat que estem a la mateixa altura dels que lluiten pel títol del CERT. Queden dos ral·lis per al final del certamen, ho continuarem intentant”.





Sensacions positives al shakedown i al tram de qualificació (TCC)

El “shakedown” i posterior TCC es van córrer en una especial de 3,58 km, amb molta pols i molta pedra solta a la pista, un escenari que es va repetir al llarg de les cronometrades del ral·li.

Els pilots del Team Rallycar van afrontar l’obstacle inicial de la prova amb l’objectiu de marcar un crono que els servís per a triar un lloc “còmode” en l’ordre de sortida. Sens dubte ho van aconseguir.

Van completar el “shake” amb un crono de 2’05”1, el sisè millor registre. Hi havia marge de millora, segons Vinyes, i ho va assolir en el TCC aturant el crono en 1’57”9 i situant-se en la quarta plaça, en conseqüència seria dels primers a triar el lloc de sortida.

El pilot de Hyundai-Andorra es mostrava satisfet amb l’inici de la competició a Paracuellos de Jarama. Així s’expressava: “Hem fet una bona qualificació i, això, ens ha donat l’opció de triar l’onzena posició en la sortida. D’aquesta manera, en el primer pas, trobarem les pistes una mica més netes, hauran passat deu equips per davant. Estic convençut que serà un ral·li molt competit”.





Vinyes-Mercader van estar en la lluita pel top5

Des del mateix inici es va intuir que les previsions, quant a la lluita entre diversos competidors, seria una realitat. Els equips que es troben en la lluita pel títol, entre ells Vinyes-Mercader, estaven separats per diferències mínimes, mentre que per davant el campió d’Espanya, Pepe López, es destacava en la primera posició. Després del primer pas per les especials A (11,15 km) i B (10,83), el pilot de Rallycar estava situat en la sisena posició de la classificació absoluta, separat per 2”7 de Vidales-Hereu i a 2 dècimes de Gómez-Blanco, dos dels rivals directes en la lluita del títol pel CERT.

En el segon pas pel bucle esmentat, va seguir la mateixa tònica. Vinyes va aconseguir una quarta posició escratx per l’especial B com a millor parcial, va reduir diferències respecte a Vidales (a 2”4), mentre que superava a Gómez en 2”9.

Era evident, que tot estava per decidir. Vinyes ho veia així: “No hi ha dubte que entre nosaltres el ral·li es decidirà per detalls insignificants, el mínim descuit pot resultar decisiu. També crec que els pilots que habitualment disputen el S-CER van un pas per davant, sobretot Pepe López. Continuarem lluitant, a veure com se’ns donen les especials de la tarda”.





En el canvi d’escenari es van mantenir les diferències mínimes, fins a…

En el primer pas pel bucle que tancava la prova, Vinyes-Mercader es van deixar algun segon respecte als seus rivals directes. Després de superar per primera vegada les especials C (10,86 km) i D (12,81 km), l’equip de Hyundai-Andorra cedia 13” respecte a Gómez i 10” a Vidales.

Tot era possible i en l’últim pas per l’assistència, Vinyes va decidir fer algun canvi: “Vam creure oportú muntar els pneumàtics que havíem utilitzat durant el matí. Era arriscat, però…”. L’encert del canvi va quedar demostrat en la segona passada pel tram C, Vinyes va millorar en 19” el registre del primer pas. Amb tot, la remuntada va quedar a mig fer a causa de la incidència esmentada, és a dir, el trencament del buje de la roda davantera esquerra.

D’aquí a tres setmanes, en concret els dies 27 i 28 d’octubre, es disputarà la penúltima prova de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra, a Granada. El IX Rallye Ciudad de Granada, organitzat per l’Automóvil Club de Granada 2001, tindrà la seva oficina permanent durant la prova a l’Hotel Camino de Granada.