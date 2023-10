El macroeconomista Benjamin Moll guanya el VIII Premi internacional Calvó Armengol

El guardonat, Benjamin Moll (SFGA)

El Govern d’Andorra i la Barcelona School of Economics (BSE) han anunciat que el guanyador del VIII Premi internacional Calvó Armengol d’economia és Benjamin Moll, professor d’economia de la London School of Economics and Political Science i, anteriorment, de la Universitat de Princeton.

El premi Calvó Armengol s’atorga a Moll per les seves innovadores contribucions al paper de l’heterogeneïtat, sigui en relació amb els individus o bé amb les limitacions que enfronten. El premiat explora com les diferències de característiques i comportaments dels agents econòmics poden afectar els resultats en economia. La feina del professor destaca pel seu rigor analític i la seva rellevància política.

Benjamin Moll va obtenir el doctorat en economia per la Universitat de Chicago el 2010 i ha rebut molts altres reconeixements per la seva feina, inclòs el premi Leverhulme, una Càtedra Global de l’Acadèmia Britànica, un ERC Consolidator Grant del Consell Europeu de Recerca i el premi Bernàcer.

Proporcionar un marc per a estudiar les interaccions entre la desigualtat i la macroeconomia

El professor Moll és un macroeconomista, la investigació del qual, es basa en la comprensió de les desigualtats dins i entre els països. La seva feina persegueix avançar en dues àrees de recerca principals: ‘Per què alguns països són molt més pobres que altres’ i ‘Com impacten les enormes disparitats entre ingressos i riquesa en la macroeconomia i la política macroeconòmica’. Es pot trobar més informació sobre el treball de Moll en aquesta agenda de recerca.

Sobre el premi internacional en economia Calvó Armengol

El premi Calvó Armengol es crea en memòria d’Antoni Calvó Armengol, andorrà i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i la BSE, que va morir el 2007 als 37 anys. El premi s’atorga cada dos anys a un economista o científic social menor de 40 anys per les seves contribucions a la comprensió de l’estructura de la societat i les seves implicacions en l’economia. Els guanyadors anteriors del premi són Esther Duflo, Roland Fryer, Raj Chetty, Matthew Gentzkow, Melissa Dell, Benjamin Golub i Stefanie Stantcheva.

Les activitats relacionades amb el Premi inclouen una cerimònia de lliurament a Andorra i una conferència acadèmica a Barcelona. El premi està dotat amb 30.000 euros. En aquesta edició, les dues activitats es duran a terme a la primavera del 2024. El premi és promogut pel Govern d’Andorra i la Barcelona School of Economics. El guardó és una de les activitats descrites en el Programa d’excel·lència en investigació Severo Ochoa, impulsat per l’Agència Estatal d’Investigació espanyola.