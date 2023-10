Verdú: “Tinc moltíssimes ganes de començar a córrer”

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (FAE)

Aquest diumenge, 29 d’octubre, Joan Verdú, obre la temporada de la Copa del Món de gegant masculí. La cita és a Sölden (Àustria), on està tot preparat per a acollir la primera prova del circuit mundial. “Tinc moltíssimes ganes de començar a córrer”, ha assegurat un Verdú que es troba amb plenitud de confiança.

La primera mànega està prevista a les 10:00h i la segona a les 13:00h. Joan Verdú confia en el seu esquí perquè és conscient que està esquiant a un nivell molt alt: “Ho encaro amb moltes ganes, hem fet una pretemporada molt intensa, ens hem preparat molt mesos per a aquest moment. Ara mateix em sento molt bé, tant físicament com tècnicament.

L’esquiador andorrà es troba amb “moltíssimes ganes de començar a córrer” i sap perfectament quin esquí ha de plantejar a la cursa del diumenge: “Sé què he de fer i com ho he de fer. M’he preparat molt per a aquest moment i anem a per totes”.

Bàsicament, el que Verdú es planteja és traslladar a la competició el que ha estat entrenant tots aquests mesos: “He estat esquiant a un nivell altíssim als entrenaments, així que simplement he de replicar això, no tornar-me boig, en el sentit de voler fer més del que sé fer. El nivell que estic demostrant és altíssim, així que he de ser intel·ligent el dia de la carrera, i anirà bé”.