L’FC Andorra s’oxigena a costa del potent Llevant (2-0)

El francès Scheidler celebrant el primer gol tricolor (FC Andorra)

El d’aquest dissabte era un partit que es presentava difícil, molt difícil. L’FC Andorra rebia el Llevant, un dels màxims candidats a l’ascens a la primera divisió, però, aquesta vegada, l’equip d’Eder Sarabia ha sabut jugar de tu a tu contra els valencians i, la moneda, ha sortit cara, en aquesta ocasió. No ha estat sort, ha estat encert.

El matx ha començat costa amunt per al conjunt andorrà amb la lesió de Martí Vilà, al minut 38 de la primera part. En aquell moment, el domini era clarament per als tricolors. A la segona part, les arribades de l’equip de les valls han donat els seus fruits i, al minut 61, el francès Scheidler feia el primer gol per al conjunt d’Eder Sarabia.

El Llevant, a partir d’aquest moment, s’ha bolcat en atac per a intentar, almenys, aconseguir un punt a l’Estadi Nacional, però, a les acaballes del partit, amb el conjunt valencià a l’ofensiva, al minut 96, Iker Benito, sentenciava el matx a passada de Diego Pampín, per a posar el 2 a 0 al marcador i aconseguir la cinquena victòria, a la lliga, per als andorrans, que ara estan 6 punts per sobre del descens.