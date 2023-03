Un projecte que preveu dos nivells i espais verds, guanyador del concurs d’idees de reforma de la plaça del Poble

Simulació de com quedaria la nova plaça del Poble (Data arquitectura / AndorraCapital)

Un espai ampli, amb més zones verdes, dos nivells d’altura i espais coberts són els eixos centrals del projecte Una nova cota, la proposta guanyadora del concurs d’idees de la plaça del Poble d’Andorra la Vella. El projecte, que signa el despatx Data arquitectura, preveu que la plaça s’elevi parcialment, i això permet crear un nou espai de més de 1.500 metres quadrats addicionals i també noves zones cobertes per a poder superposar i fer conviure diferents activitats al mateix temps.

El projecte de reforma, a més, manté els espais amplis perquè la plaça mantingui el seu esperit de centre social i de trobada, tant perquè hi puguin jugar els infants com per a poder gaudir del temps d’oci i s’hi puguin seguir organitzant tota mena d’activitats populars com el Poblet de Nadal i la Festa major.

La plaça del Poble comprèn una superfície de 10.000 metres quadrats des de la zona de la passarel·la Rosa Ferrer fins a la plaça Vinyes, fins a la coberta de l’edifici del casino, que properament esdevindrà un espai públic i ampliarà, doncs, la plaça actual. Aquests 10.000 metres quadrats, doncs, es veurien ampliats fins als 11.500 amb el projecte guanyador, que té per objectiu posar les persones al centre i dinamitzar tota la zona.

Una nova cota planteja incorporar una rampa progressiva des del Centre de Congressos fins a l’altura de la terrassa de la Casa Pairal situada al primer pis, de manera que aquesta quedarà a peu pla. I des d’allà, la plaça s’estendria plana fins a la coberta del casino. Això permetrà construir, a la part inferior, aquest nou tram de plaça semi coberta d’uns 1.500 metres quadrats i que farà que la Plaça del Poble creixi en extensió.

Des del despatx d’arquitectura guanyador, Marta Ruiz i Mario Blanco han detallat també que el projecte garanteix l’accessibilitat universal per a tots els usuaris i és sostenible tant pel que fa als materials de construcció com pels elements que preveu (recollida d’aigües pluvials, il·luminació LED de baix consum i plaques solars).

El cònsol major, David Astrié, ha valorat que aquest nou concepte de la plaça hi aporta un gran valor afegit, versatilitat i una millora de la fluïdesa i de les connexions cap a l’avinguda Meritxell a través del roc dels Escolls i el Centre històric i fomenta la zona com el gran punt de cohesió social d’Andorra la Vella.

El Comú, una vegada s’ha decidit el projecte guanyador del concurs d’idees, encarregarà el projecte executiu perquè estableixi de manera més detallada les fases i els costos de construcció. El projecte, doncs, tal com ha detallat David Astrié, es deixarà enllestit perquè es pugui començar a desenvolupar el proper mandat a partir del 2024. “La propera corporació haurà de valorar quan i com tira endavant la reforma de la Plaça del Poble”, ha exposat el cònsol major.

El concurs d’idees es va publicar el passat 23 de novembre al BOPA i ha rebut 11 propostes. El jurat que les ha analitzat té representants tant de la majoria com de la minoria del Comú, i de les associacions de comerciants de l’avinguda Meritxell i del Centre històric. Hi ha hagut unanimitat per a atorgar el primer premi a Data Arquitectura, dotat amb 10.000 euros segons estipulaven les bases del concurs públic.