Un bon nombre de visitants gaudeix de l’activitat “Obres viatgeres”, a la Seu

La visita guiada al Museu Diocesà d’Urgell (Bisbat d’Urgell)

La visita guiada al Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu, “Obres viatgeres: descobreix els viatges internacionals d’algunes obres de la col·lecció”, que es va dur a terme aquest dissabte, va ser seguida per un notable nombre de visitants que va poder gaudir de prop del còdex del segle XI, “Beatus”, el comentari de l’Apocalipsi bellament il·lustrat; el retaule barroc originari de d’Abella de la Conca (s.XIV), una obra de Pere Serra, dedicat a la Mare de Déu; i, finalment, també es va parlar del calze i la patena del Santuari de la Mare de Déu de Núria, dues peces d’orfebreria del s.XIII.

Aquestes obres, que pertanyen al fons del Museu, han viscut periples “viatgers” que les han fet sortir de la diòcesi, per causes diverses. El Beatus i el retaule d’Abella de la Conca foren robats i posteriorment recuperats, i el calze i la patena de Núria van viure un petit exili del Santuari durant la guerra civil, i posteriorment recuperats. Les històries respectives van ser explicades als assistents i també es van poder gaudir les obres ben de prop.

Aquesta visita s’ofereix en el marc de la campanya “Les Mil Cares dels Museus” impulsada per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, i té com objectiu donar a conèixer una història particular de tres obres del Museu.