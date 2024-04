Testimonis esfereïdors a “La vida en tiempos de guerra”, de David Castillo

David Castillo amb el seu nou llibre (Comunicació D. Castillo)

Grup Planeta confia de nou en l’escriptor andorrà, David Castillo, i publica un llibre únic a Europa amb una entrevista exclusiva a Volodimir Zelenski: «La vida en tiempos de guerra». A més de l’entrevista al president d’Ucraïna, el llibre compta amb altres 25 testimonis esfereïdors que parlen sobre la guerra entre Rússia i Ucraïna.

Si l’any passat aquest escriptor sorprenia amb un thriller -As de corazones- que s’ha convertit en un veritable èxit, ara ho fa amb un llibre únic a Europa que pretén posar a l’abast de tot el món la realitat del conflicte a Ucraïna, explicat per aquells que l’estan vivint en primera persona.

Castillo ha confessat sentir-se molt emocionat amb què aquest llibre hagi pogut veure finalment la llum: «ha estat un treball complex, que ha requerit moltes hores, molts recursos i molta força per a intentar mantenir una estabilitat emocional durant les entrevistes, reconeixent que en ocasions s’ha “trencat” per la duresa dels testimoniatges».

L’obra es presenta com un llibre de persones, que no pretén ser un llibre de política, sinó un text narrat per éssers humans que viuen la realitat d’aquest conflicte en primera persona: «indubtablement és un llibre que emocionarà a tot aquell que el llegeixi, perquè en ell només s’hi trobarà la realitat, sense filtres ni sense interessos polítics pel mig».

En el llibre hi apareixen capítols amb títols tan impactants com «nois hem trobat més carn fresca per a sopar aquesta nit», «I aquesta frase, que va salvar la vida de la seva esposa, va ser la sentència de la seva», o «Zelenski i Putin estan treballant junts». A més el llibre compta, com a culminació d’una obra extraordinària, amb un document periodístic de primer nivell, una entrevista en exclusiva al president Volodimir Zelenski.





Sinopsi de «La vida en tiempos de guerra»

Aquest, és un llibre on els testimonis es despullen amb absoluta generositat i comparteixen la seva història donant el poc que a alguns els queda, perquè el molt és la seva vida.

Aquest llibre no pretén ser ni un llibre de geopolítica ni d’història ni de política, és un llibre d’éssers humans. Dones i homes que expliquen el seu testimoniatge en primera persona amb absoluta generositat.

En les seves pàgines hi ha històries molt dures i, molt probablement, més d’una estremirà i emocionarà: «La meva dona havia estat lligada al nostre llit i segurament van abusar d’ella fins a disparar-li i posar fi a la seva vida«; «Ja no mato pel meu país, mato per a venjar l’ànima dels meus familiars»; «Em tocaven, es despullaven i van començar a abusar de mi».

Tots els relats són esgarrifosos i transmeten amb tot detall unes vivències al límit, un mosaic de intrahistòries que despullen l’horror d’un conflicte bèl·lic. Són històries que toquen l’ànima del lector i el colofó de l’obra és un document periodístic de primer nivell: una entrevista amb el mateix Volodímir Zelenski.





L’autor es defineix

“El meu nom és David Castillo, al llarg de la meva vida, encara que no soc periodista, he fet centenars d’entrevistes en ràdio i televisió. Les que trobaràs en aquest llibre han estat les més difícils de la meva carrera, fruit de molts mesos de treball, constància i recerca. En aquest llibre us presento a la vida, la vida en temps de guerra”.