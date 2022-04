Territori licita l’actualització de la base topogràfica d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació dels treballs d’actualització de la base topogràfica d’Andorra. El projecte s’emmarca dins dels treballs periòdics d’actualització de la cartografia bàsica d’Andorra, en aquest cas, de la Base topogràfica d’Andorra a escala 1:5000 (BTA5M), que cobreix la totalitat de l’extensió del Principat i que consta de 74 fulls.

La primera cartografia a escala 1:5000 es va realitzar l’any 1995 i va actualitzar-se posteriorment els anys 2003 i 2012. Vist que ja han passat 10 anys des dels darrers canvis, es considera necessari una actualització d’aquest producte cartogràfic.

El plec de bases preveu els següents treballs:

La realització d’un vol fotogramètric de 22 cm el píxel que cobreixi tota l’extensió a actualitzar (74 fulls de 875 ha).

L’obtenció d’una ortofotografia ràpida de resolució 0,25 cm de menor precisió que la definitiva, però que permet tenir un producte intermedi mentre no es disposa del producte definitiu de més precisió.

ràpida de resolució 0,25 cm de menor precisió que la definitiva, però que permet tenir un producte intermedi mentre no es disposa del producte definitiu de més precisió. L’obtenció dels models digitals MDT i MDS i d’una ortofotografia definitiva de resolució 0,25 cm que cobreixi la totalitat dels 74 fulls.

i i d’una definitiva de resolució 0,25 cm que cobreixi la totalitat dels 74 fulls. L’actualització de la base topogràfica d’Andorra 1:5000 en 3D.

Exportació de la base topogràfica a altres formats de distribució i generació de metadades.

Generació de tota la documentació associada al projecte (informes d’execució, controls de qualitat, especificacions tècniques, etc.)

El concurs públic és internacional (perquè no hi ha al país cap empresa que pugui dur a terme aquests treballs), amb procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), o també es podrà recollir al Servei de Tràmits del Govern. La data límit per a l’entrega de propostes és el dia 9 de juny.