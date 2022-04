Escaldes treballa en connectors ecològics per recuperar els pol·linitzadors als espais urbans

Els insectes pol·linitzadors són essencials per a la proliferació de totes les espècies vegetals. De fet, són els que permeten en gran part la reproducció de les plantes que produeixen flors i fruits.

Arran de la construcció i de la destrucció dels hàbitats naturals, els pol·linitzadors han desaparegut de les zones urbanes. Ara, el Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat un projecte per recuperar-los en aquests espais. Per fer-ho, es crearan corredors ecològics entre diferents zones florides per tal que els pol·linitzadors es desplacin. El fet és que les flors, a banda de la seva funció ornamental, també permeten a aquestes espècies animals establir-se als espais urbans.

Ara per ara, s’han ubicat unes franges en diferents punts estratègics de les zones verdes de la parròquia en les quals s’hi ubicaran plantes que afavoreixen la pol·linització. Aquestes floriran en diferents èpoques de l’any creant un connector perquè diferents espècies -com ara les abelles, les papallones o els ocells- transportin el pol·len. De moment s’han plantat els arbustos i tot seguit es plantarà una barreja de flors. Aquesta tasca estarà enllestida de cara al mes que ve.

D’aquesta forma s’aconseguirà que els pol·linitzadors desenvolupin el seu rol. Així doncs, el que es farà amb aquest projecte és potenciar la biodiversitat, tenint en compte que la pol·linització és bàsica per garantir la cadena alimentària.

Paral·lelament, el fet de tenir més vegetació al centre urbà millora la qualitat de l’aire. El projecte s’enllaça amb el treball per mantenir la biodiversitat i la gestió sostenible dels parcs, a través de l’eliminació de productes fitosanitaris i l’estalvi d’aigua amb la utilització de plantes adaptades al medi i plantes de tot l’any.

Aquests han estat i continuen sent dos aspectes prioritaris pel Comú d’Escaldes-Engordany. Cal recordar que aquesta parròquia va ser pionera en l’eliminació dels fitosanitaris als parcs. Això ha permès el retorn a aquests espais d’insectes i petits invertebrats com ara els cucs, que fan la terra més fèrtil afavorint el manteniment de la planta.