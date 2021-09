Les obres a Fiter i Rossell duraran cinc mesos i tindran un cost de 2,3 milions d’euros

Tenir energia i aigües netes. Escaldes-Engordany preveu aconseguir-ho amb els treballs de separació d’aigües i d’instal·lació de la xarxa de calor i fred de FEDA a l’avinguda Fiter i Rossell.

La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha detallat que la previsió és que la primera fase comenci el dia 20, i consecutivament es farà la segona. Segons ha remarcat, aquestes obres aportaran beneficis pel país, ja que “permetrà separar millor les aigües”, però també pels veïns. “Tindran una millora de la xarxa de calor i dels serveis”.

Els primers treballs s’iniciaran el dia 20 i duraran tres mesos. Seran des del carrer Manel Cerqueda i Escaler fins al carrer Josep Viladomat. La segona fase, de dos mesos, es preveu començar el 10 de gener del carrer dels Escalls fins a l’avinguda del Pessebre. Més endavant es preveu una tercera fase que aniria fins a la rotonda de la Massana.

També s’aprofitarà que s’aixeca el paviment per millorar el cablejat d’Andorra Telecom i ampliar voravies. Això també produirà afectacions de trànsit pel qual el comú ha destacat que es plantejaran alternatives pels veïns.

Les obres tindran un cost de 2,3 milions d’euros dels quals el comú en posarà 1,6 milions. Així ho han explicat a la reunió de poble on hi han assistit una seixantena de persones i que també s’ha pogut seguir per streaming.