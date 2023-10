Set propostes de manicura per a la tardor 2023

Una dona amb una manicura excel·lent (Pexels)

És molt probable que ja t’hagi ocorregut. Arribar amb il·lusió a fer-te la manicura per a la nova temporada i no saber com pintar les teves ungles. La pell encara reté el bronzejat dels mesos més càlids de l’any, però el camí de la tardor avança amb pas ferm cap a l’hivern. Et continuen semblant especialment temptadors els tons més estiuencs, però també et tempta la idea de donar carpetada a l’estació i d’apostar per les noves tendències de la manicura de tardor d’aquest 2023.

Per aquest motiu, et presentem diverses propostes que poden inspirar-te:

Clàssic, intemporal, el vermell perfecte

Sí, sabem que les amants del vermell es resisteixen cada temporada a abandonar el color rei, malgrat que les tonalitats siguin especialment afavoridores. Igualment, estan sempre de sort, perquè el vermell com tot el clàssic és sempre una meravellosa opció per a lluir una manicura impecable i actualitzada.

El minimalisme del nude

Els tons suaus i empolsats regnen sobretot després de l’estiu. La seva sofisticació conquista les mans d’aquelles que aposten per la dolçor. Existeix un gran ventall de tons nude que ens poden convèncer i convidar a jugar amb la riquesa de la subtilesa. En aquest cas, gaudim de la combinació dels tons nudes amb l’atractiu de la geometria més minimalista.

Els tons tardorencs

Ens encanta aquesta proposta perquè, amb un degradat de taronges i granades, sembla portar a les mans l’esclat cromàtic de la tardor. La caiguda de les fulles dels arbres, icònica de l’estació, es veu reflectida en aquesta manicura per a la tardor de 2023 d’una forma exquisida i profundament temptadora.

Ungles mate amb to daurat

Com és aquesta proposta? Pot ser més bonica? Jo crec que no. Recuperem en aquesta ocasió el taronja (del vespre i de les fulles dels arbres quan cauen) i li fem una repassada mate (per a sortir-nos de l’statu quo del to brillant). L’aposta és especialment afavoridora, però no ens conformem i fem un pas més enllà, amb una subtil vora brillant en la zona de la cutícula. La combinació és especialment afavoridora per a ocasions especials i esdeveniments de la temporada.

Metal·litzades

Si t’encanten els tons metàl·lics, no has de renunciar a ells aquesta tardor. Unes ungles metal·litzades en plata poden ser una boníssima opció per a les teves mans. Què et semblen? A més, el platejat ofereix una fredor en la tonalitat, que ens és especialment atractiva durant la tardor.

La manicura francesa més atrevida

La nostra següent proposta uneix el fervor per la icònica manicura francesa amb la versió més reeixida de l’animal print. La manicura francesa ens ofereix una gran versatilitat per a presentar-se al món i ens sembla molt afavoridora aquesta versió amb estampat de lleopard.

Inspo: pedres precioses

I acabem amb una tendència que ha popularitzat Chiara Ferragni, qui és possiblement la influencer més reconeguda del planeta. Ella ha popularitzat la tendència de portar la bellesa de les pedres semiprecioses a les ungles. Així la maragda, l’ametista, el jade, el quars… es converteixen en protagonistes de manicures que ofereixen una versió atrevida i sofisticada de la manicura aquesta tardor.

I a tu quina proposta de manicura tardor 2023 t’agrada més?





Per bellezactiva.com