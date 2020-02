La parròquia de Sant Julià de Lòria, al Principat d’Andorra, acollirà el proper 21 de març la 14a Jornada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya i Andorra, “Aprendre a Ensenyar”. Es tracta d’una trobada de formació anual organitzada pel Secretariat d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), que enguany se celebra amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, i el Comú de Sant Julià i el Govern d’Andorra. Hi donen suport diferents editorials.

Les inscripcions per als mestres i professors de religió ja s’han obert fins el dia 6 de març. El programa s’iniciarà a les 9:30 del matí amb l’acollida i el lliurament de materials, i després de la benvinguda als assistents, s’ha previst la ponència d’Irene Rigau sobre el tema “Reptes per a una educació integral, avui”.

Després de la conferència, s’han organitzat 11 tallers diferents de formació, amb diferents percepcions i disciplines: sobre l’art d’explicar històries a la classe de religió; l’emoció i l’espiritualitat a través de la música i el cinema; els profetes; les trobades amb Jesús que canvien una vida i com explicar-ho als infants; l’art i l’espiritualitat; l’efectivitat de les xarxes socials per fer arribar el missatge cristià als joves; i una visita a l’Espai Columba de Santa Coloma d’Andorra i una altra a l’església de Sant Julià i Sant Germà, on es pot resseguir la iconografia cristiana actual a través de l’obra del P. Marko Rupnik, un mestre del mosaic.

Les activitats es portaran a terme al Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Aquestes jornades de treball es van iniciar l’any 2006, i cada any han anat celebrant-se en diverses diòcesis de Catalunya. Aquesta és la segona vegada que la diòcesi d’Urgell acull la trobada, després que ja ho va fer l’any 2010, també a Sant Julià de Lòria.