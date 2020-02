La que serà la tercera edició de la pujada de velocitat automobilística organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra, tenint com a marc l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal-Arinsal), avança amb pas ferm quan falta poc menys de quatre mesos per a la seva disputa, que serà els propers dies 13 i 14 de juny.

La consolidació d’aquesta cursa ve donada pel manteniment de la puntuabilitat per al Campionat de França de 2a Divisió i per al Trofeu dels Pirineus, a més de la incorporació aquest any a la lliga automobilística “Occitanie Méditerranée”. Tot aquest seguit de puntuabilitats, juntament amb el fet que la cursa està situada en una data molt al començament del calendari de 2020, ha de fer possible una nombrosa inscripció, a la que també s’hi poden afegir els pilots de cotxes Històrics i Legend que vulguin fer evolucionar les seves màquines per la sinuosa carretera d’Arinsal. Els Legend són vehicles de competició que participen sense classificació, només pel plaer de pilotar-los en una carretera tancada i segura.

Precisament un dels principals atractius de la pujada, a més de la seguretat i l’apreciada hospitalitat del nostre país, ho és el selectiu traçat de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), que el 2020 tindrà el mateix recorregut de 4 km, amb un pendent mig del 8,9% amb l’arribada situada a 1.907 metres sobre el nivell del mar.

Un dels trets diferencials, com ja ho va ser l’any passat, serà el de prioritzar la comoditat de participants i espectadors. El parc de participants estarà ubicat en ple centre urbà d’Arinsal i, per tant, aquests tindran al seu abast establiments i serveis de tot tipus. Els aficionats, d’altre banda, podran tenir un contacte directe i permanent amb els pilots i equips. A més, el públic podrà utilitzar lliurement, durant els dos dies de cursa, el telecadira “Joan Serra” que connecta la sortida i l’arribada, convertint la pujada en un autèntic estadi d’automobilisme amb un sistema de visió de la cursa molt pràctic i original.

La Pujada Arinsal 2020 està organitzada per ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, i compta amb el suport de Vallnord-Pal Arinsal i del Comú de la Massana.

Campionat de França de Muntanya 2a Divisió 2020

9-10 maig – Teurses de Thèreval–Agneaux

30-31 maig – Quillan–Col du Portel

13-14 juny – Arinsal-Andorra

11-12 juliol – La Broque

1-2 agost – Super Lioran–Cantal

12-13 setembre – Limonest–Mont Verdun

3-4 octubre – Lodève

Trofeu dels Pirineus 2020

23-24 maig – Orgues Ille-sur-Têt

30-31 maig – Quillan–Col du Portel

6-7 juny – Calmont

13-14 juny – Arinsal (Andorra)

11-12 juliol – Alp 2500 (Espanya)

1-2 agost – Font-Romeu