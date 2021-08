Retrats d’ara i d’abans porten els museus d’Andorra a Viana do Castelo

La ciutat portuguesa de Viana do Castelo va inaugurar ahir dimarts l’exposició fotogràfica Retrats d’ara i d’abans realitzada pels membres del Grup de Folklore Casa de Portugal als museus andorrans: museu Casa d’Areny-Plandolit, museu Casa Rull i museu Etnogràfic Casa Cristo.

El Museu do Traje acull fins al 30 de setembre la mostra formada per 18 fotografies que els membres del Grup van realitzar als espais museològics del Principat de forma a recrear les vivències dels avantpassats a inicis del segle XX i va ser inaugurada per José Maria Costa, president de la Câmara Municipal de Viana do Castelo, en presència de la consellera (Vereadora) Carlota Borges, i d’una representació del Grup de Folklore Casa de Portugal encapçalada pel president de l’associació, Tomás Pires, d’entre altres personalitats.

José Maria Costa va donar la benvinguda a tots els assistents, va felicitar el Grup pel treball cultural que duu a terme al Principat i va presentar el catàleg de l’exposició afirmant que “és un registre en llibre perquè perduri en el temps el vostre treball fotogràfic ara inaugurat a la ciutat de Viana”.

A continuació, Jose Luis Carvalho, director del Grup, va explicar els detalls del treball fotogràfic realitzat als museus del Principat i va agrair en nom de l’entitat cultural a Andorra l’oportunitat d’exposar al “Museu do Traje“, “un espai i una ciutat que ens inspira tant”, va concloure.

En acabar la mostra, el president José Maria Costa va convidar tots els assistents a un refrigeri on van poder també deixar un missatge al llibre d’honor de l’exposició.