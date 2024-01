Coberta del llibre “Quin bé em fas quan em fas bé”, d’Albert Espinosa

Títol: Quin bé em fas quan em fas bé

Autor/a: Albert Espinosa

Pàgines: 240

Editorial: Debutxaca

Quin be que em fas quan em fas be és el meu tercer llibre de relats curts després de Finals que mereixen una historia (2018) i Si ens ensenyessin a perdre, guanyaríem sempre (2020). És el final d’aquesta trilogia de relats que no deixen de ser contes per a curar l’ànima.

El meu objectiu en escriure’ls és entretenir i que gaudiu amb unes histories que, per una raó o una altra, han preferit quedar-se en poques pàgines.

Albert Espinosa





Font: lacasadellibro