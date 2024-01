La Seu aprova la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi

Cartell anunciant els ajuts per a la promoció del municipi a la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi 2024. Les sol·licituds per a poder accedir a aquests ajuts s’hauran de formalitzar amb el formulari telemàtic normalitzat amb autentificació digital. El lloc per a presentar-les és a través de la pàgina web de l’Ajuntament urgellenc en aquest enllaç de l’1 al 20 de febrer. L’enllaç del formulari per a fer la sol·licitud estarà operatiu a partir de les 9 del matí del pròxim dia 1 de febrer.

També es poden consultar en el mateix enllaç les bases reguladores com la convocatòria, on s’especifiquen amb més detall els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals.





Requisits

Aquests ajuts s’adrecen als establiments comercials i de serveis de la Seu d’Urgell, tant si estan ubicats en planta baixa com en un pis d’un edifici, que tinguin menys de 100 m2 (queda exclosa de la superfície computable aquella destinada a magatzems, tallers, obradors i similars).

Per a poder sol·licitar aquest ajut, cal que el titular de l’establiment comercial o de serveis compleixi algun dels següents requisits:

En el cas d’establiments nous:

a) Que tinguin llicència d’obertura, autorització de traspàs o la comunicació en data del 2023.





En el cas d’establiments nous o ja existents:

b) Que puguin acreditar una reforma o ampliació feta durant el 2023.

c) Que hagin creat un mínim de dos llocs de treball al 2023 i que els llocs de treball continuïn vigents.

d) Que puguin acreditar la creació d’un producte o serveis innovador, o bé millores en la comercialització del producte o serveis durant el 2023.





Diferents línies de subvenció

Aquest ajuts per a la promoció del municipi ofereixen diferents línies de subvenció, compatibles entre si:

Creació a traspàs d’una activitat econòmica.

Reforma, ampliació o millores en establiments.

Obertura al casc antic i aparadors al carrer dels Canonges.

Creació d’ocupació: 2 llocs de treball.

Creació d’un producte o servei innovador.

Menors de 35 o majors de 55 anys.

Per a qualsevol dubte o aclariment cal adreçar-se a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (promocio@aj-laseu.cat, o al telèfon 973 350 010, ext. 8090).