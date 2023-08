Preocupació pel cabal ecològic del riu Segre

El cabal del Segre evidencia la preocupant sequera (Aj. la Seu/arxiu)

Les inspeccions dels Agents Rurals de la Generalitat indiquen que el cabal ecològic del riu Segre, a la seva capçalera, no compleix de forma “bastant generalitzada” els mínims establerts per aquesta època al Pla Hidrològic de l’Ebre.

Així ho ratifiquen les inspeccions realitzades per a comprovar si el volum d’aigua que es deriva del curs del riu a les diverses captacions és el que marca la concessió. Malgrat que encara s’estan recopilant les dades, en línies generals, ja s’han observat alguns incompliments.

Aquests episodis, sumats a la situació de sequera, afecta tant la fauna com la flora d’aquests ecosistemes. Una de les mesures que es proposa és rescatar peixos per a portar-los a altres indrets on puguin sobreviure.

Des dels Agents Rurals assenyalen que la situació és força complicada en tot el tram de riu que va des de la frontera amb l’Alta Cerdanya fins a la confluència amb la Valira, a la Seu d’Urgell.