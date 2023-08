Veïns de la plaça de Joan Sansa de la Seu voldrien suprimir la pista poliesportiva

Sostre en mal estat pels cops de pilota a la zona de la pista poliesportiva de la plaça de Joan Sansa (Veïns Plaça Joan Sansa)

Veïns de la plaça de Joan Sansa han sol·licitat a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que elimini la pista poliesportiva que es troba en un espai a tocar de tres edificis de la zona. En una reunió mantinguda recentment, el veïnat ha expressat el convenciment que suprimir-la és l’única alternativa per a evitar les molèsties que provoca un mal ús de l’equipament, en què sovint hi ha actituds incíviques amb soroll i impactes de pilota.

Els que protesten per la pista asseguren que no es compleix la normativa de seguretat, ja que està situada massa a prop dels immobles i no té xarxes de protecció. A més, qüestionen el fet que utilitzen la infraestructura majors de 14 anys i més enllà de les 10 de la nit, cosa que no estava prevista quan es va consensuar el projecte per a la plaça amb el consistori. Ara s’ha aconseguit que hi hagi vigilància, però insisteixen en el fet que “no és una solució definitiva” i insten a oferir un lloc alternatiu als joves per a jugar a pilota. “Hi ha tres pavellons públics que poden fer-se servir”, han remarcat.

A més de la pista poliesportiva, la plaça de Joan Sansa compta amb un escenari obert, una pista de patinatge i un espai infantil, en què hi ha una tirolina. En relació amb aquesta infraestructura lúdica, han aconseguit que es tanqui a la nit amb un cadenat per a evitar que s’utilitzi més enllà de les 22 hores, tal com està previst en la normativa. En aquest sentit, lamenten que no s’hagi actuat fins ara “malgrat les reiterades queixes que s’havien fet arribar a l’anterior Ajuntament”.

El nou alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha manifestat que “ja fa temps que se sap que hi ha malestar amb la pista esportiva” i s’ha mostrat disposat a escoltar les demandes i propostes del veïnat per a la transformació de l’equipament. “La idea és que en puguin gaudir tant nens com veïns i dialogar amb les persones afectades per a no caure novament en l’error de fer una plaça disfuncional”, ha indicat. Barrera també ha puntualitzat que, de moment, “el que s’ha fet és fer complir la norma en relació amb els horaris i les franges d’edat que poden accedir-hi”.