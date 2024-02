Coberta del llibre infantil “Origen”, de Nat Cardozo

Títol: Origen

Escriptora: Nat Cardozo. Traducció: Clara Mas

Il·lustradora: Nat Cardozo

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Pàgines: 56

Edat: A partir d’11 anys

L’antropologia és un àmbit de coneixements poc tractat dins la bibliografia adreçada als joves lectors, i quan s’aborda sovint es fa d’una manera esbiaixada. No és aquest el cas d’Origen, un llibre il·lustrat amb sensibilitat i una increïble bellesa a partir del dibuix en pirogravat de primers plans d’infants d’arreu del món, pertanyents a vint-i-dues ètnies diferents, de les quals amb prou feines se’n sap el nom.

Cada doble plana del contingut d’aquest llibre exposa, a la pàgina esquerra, sota el nom propi de l’ètnia (orang rimba, moken, mbuti, tz’utujil…), la seva ubicació geogràfica, el nombre de membres de la seva població —que segons els casos pot oscil·lar entre els milions de persones o els dos mil habitants—, i la llengua que parlen. I, després, el text no és altra cosa que el testimoni real sobre la seva manera de viure, les seves creences, la seva estructura social i, sobretot, la seva relació amb la natura. A la pàgina dreta hi ha les precioses il·lustracions ja esmentades.

És cert que aquests testimoniatges són desiguals en contingut divulgatiu, és cert que no se’ls presenta ni per ordre alfabètic ni geogràfic, és cert que a un lector català jove se li faran difícils d’entendre o de conceptualitzar certs aspectes d’aquests relats, però això no hauria d’impedir que l’obra de Nat Cardozo, pacientment elaborada al llarg de deu anys, arribés a les seves mans i desvetllés el seu interès per aquells pobles que en conjunt abasten més de 470 milions d’habitants del nostre planeta i que són, probablement, els més marginats de tots. Tanmateix, dels vint-i-dos que presenta l’autora, en destaca la seva peculiar i ancestral relació amb la natura, a base de respecte, coherència i gratitud per la Mare Terra, tal com es pot llegir a la presentació. Al final, el llibre es complementa amb un mapa on ubicar els pobles indígenes presentats, i un parell de pàgines destinades a «saber-ne més i comprendre millor». Tant de bo sigui el resultat d’aquesta original experiència lectora!





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol