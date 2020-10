Organyà acollirà una conferència, presencial i en ‘streaming’, sobre els orígens de la vila

El 26 de maig de 1233, el prior de la col·legiata d’Organyà i el comte Roger Bernat II de Foix, hereu dels antics Caboet, arribaven a un acord pel qual passaven a compartir la jurisdicció sobre la vila d’Organyà com a iguals. Aquesta tipologia d’acord, coneguda amb el nom de pariatge, era aleshores força habitual en terres occitanes, i esdevindria el patró propi d’un altre acord de característiques similars i de gran transcendència històrica, el pariatge d’Andorra, establert entre el bisbe d’Urgell i el comte de Foix mig segle més tard.

L’episodi de l’establiment del pariatge d’Organyà, de gran rellevància per a l’evolució històrica d’aquesta vila de l’Alt Urgell, serà l’objecte de la conferència que l’historiador Carles Gascón Chopo pronunciarà el proper dissabte, dia 24 d’octubre, a les 20.00 hores, a la Sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà i que podrà ser seguida en directe i en streaming a través de l’enllaç https://youtu.be/m65RyEGuPcI. L’activitat serà duta a terme amb totes les garanties imposades per l’actual situació sanitària i, en aquest sentit, l’aforament de la sala serà limitat i caldrà formalitzar una inscripció prèvia per correu electrònic bé a l’Ajuntament d’Organyà (ajuntament@organya.cat), bé al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (cultura@ccau.cat).

La conferència forma part del cicle conjunt de xerrades d’història i arqueologia de la Seu d’Urgell i comarca Desenterrant el passat i Parlem d’història, organitzats habitualment pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, respectivament, en coordinació amb l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i amb l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Enguany, a causa de les alteracions del calendari d’actes provocat per la pandèmia de la COVID-19, s’ha optat per organitzar conjuntament tots dos cicles, amb la participació de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament d’Organyà, l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, la Diputació de Lleida i la Cooperativa Cadí.