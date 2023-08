Objectiu del PS: Ser a totes les parròquies per “les comunals”

Pere Baró, conseller general socialdemòcrata (PS)

El Partit Socialdemòcrata (PS) afronta les pròximes eleccions comunals amb l’objectiu d’aglutinar el vot progressista. Volen presentar llista a totes les parròquies i no tanquen la porta a anar de la mà d’altres formacions, segons apunta AndorraDifusió.

Després de la desfeta a les nacionals, “és una evidència que el resultat que hem obtingut no és el resultat que esperàvem”, expressava l’expresident del partit, Pere López. El PS afronta les comunals amb noves cares i l’esperança de poder girar la truita a les urnes. Per això, cal posar sobre la taula noms forts i reconeixibles. Des del partit admeten que aquest mes de setembre serà clau per a decidir, primer de tot, qui està disposat a ser candidat i si es poden presentar llistes a totes les parròquies.

La voluntat hi és. Volen tenir representació arreu, però amb quin format? L’executiva creu que les sigles són prou fortes per a presentar-se sols, però no tanquen la porta a anar del bracet amb altres formacions en parròquies complicades com Canillo, Escaldes o Andorra la Vella on ja van avançar la creació d’un moviment polític associatiu que reunís forces progressistes.

Les eleccions són a tocar i els partits es comencen a preparar per a una cursa electoral que s’espera llarga i disputada.