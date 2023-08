Andorra Telecom fa front a un incident de seguretat en la seva aplicació

Oficines d’Andorra Telecom (companyia)

Divendres passat, a les 22 hores, Andorra Telecom va patir un incident de seguretat en la plataforma de la seva aplicació. Al voltant del 25% dels usuaris de telefonia mòbil, va rebre missatges SMS sospitosos que instaven a un canvi de contrasenya. Com a resposta immediata, l’operadora va prendre mesures per a aturar de seguida l’accés a l’aplicació amb l’objectiu de minimitzar qualsevol possible impacte negatiu per als usuaris i les seves dades personals.

El departament tècnic d’Andorra Telecom va actuar ràpidament per a identificar i solucionar la millora de seguretat de l’aplicació. Amb un enfocament meticulós, l’equip ha treballat intensament per a resoldre la situació i assegurar-se que la plataforma compleix amb els estàndards de seguretat. Un cop resolta la problemàtica, Andorra Telecom reobrirà l’accés a l’aplicació en les pròximes hores. Un cop l’accés a l’aplicació es reobri, els usuaris podran utilitzar-la amb total confiança i seguretat.

Tot i tallar l’accés a l’aplicació des d’ahir dissabte, l’operadora ha pogut atendre les necessitats dels usuaris i usuàries des del servei d’atenció al client.

Andorra Telecom vol agrair a tota la seva clientela la comprensió pels inconvenients que els hagi pogut ocasionar el tall d’accés a l’aplicació. La companyia reafirma el seu compromís amb la seguretat i la protecció de les dades dels usuaris, i continuarà treballant per a assegurar-se que les seves plataformes i serveis continuïn sent fiables i segurs.

Per a més informació o consultes, es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client d’Andorra Telecom al 115 (o al +376 301115 per a qui es trobi fora d’Andorra).