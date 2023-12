Nou dia de campanya de Demòcrates arreu de les parròquies

David Astrié i Miquel Canturri en un nou dia de campanya a Andorra la Vella (Demòcrates)

El projecte de pisos a Santa Coloma prioritzarà les famílies monoparentals, les persones grans i els col·lectius més vulnerables, segons ha detallat David Astrié, el candidat número 1 de la llista de Demòcrates a la parròquia d’Andorra la Vella en una nova jornada de campanya electoral de cara a les eleccions comunals del diumenge, dia 17 de desembre.

Andorra la Vella: Habitatges a preu assequible al Cedre i ajuts als joves per a facilitar la seva emancipació

L’habitatge ha estat la temàtica escollida per la candidatura de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella, en l’acte de campanya d’aquest dimecres. El número 1 de la llista i actual cònsol de la capital, David Astrié, ha refermat la voluntat de construir, durant la primera meitat del mandat, un edifici d’habitatges a preu assequible al Cedre, a Santa Coloma. Astrié ha explicat que en total seran entre 35 i 40 pisos, que el preu del lloguer estarà al voltant dels 8-9 euros el metre quadrat i que es destinarà a ciutadans de la parròquia, prioritzant “les famílies monoparentals, les persones grans i els col·lectius més vulnerables”.

Astrié, davant la zona on es construiran els edificis, ha anunciat d’altres mesures per a afrontar la problemàtica de l’habitatge, que tiraran endavant si són reelegits el proper 17 de desembre. Entre elles, “ens posarem a disposició del Govern per a cedir més terrenys si així ho considera escaient”, un cop estigui finalitzat el projecte del Cedre i també el parc públic d’habitatge que està desplegant l’Executiu. El candidat a cònsol també ha anunciat una línia d’ajuts als joves perquè puguin emancipar-se. Concretament, una dotació econòmica per a pagar les fiances que s’han d’abonar quan es tanca un contracte d’arrendament.





DA + Acció + SDP + Independents millorarà a Escaldes l’eficiència del transport comunal gratuït

La candidatura de Demòcartes + Acció + SDP + Independents ha defensat aquest dimecres la importància d’oferir a les escaldenques i escaldencs un servei comunal de transport públic que s’adapti a les seves necessitats i preferències. Per això, han anunciat que, si guanyen el 17 de desembre, seguiran apostant pel transport comunal gratuït, a la vegada que treballaran per a potenciar-lo, millorar les rutes i fer-les més eficients. Tal com ha explicat el número 6 de la llista, Enric Castellet, es col·laborarà amb el Comú d’Andorra la Vella per a coordinar les rutes i modificar-les, si és necessari, de manera que s’arribi a més llocs i, allà, on té més necessitats la població.

“És un servei que s’ha de potenciar“, però cal “fer-hi millores per a ser més eficients, i també evitar abusos“, ha manifestat el candidat. El treball conjunt amb el Comú d’Andorra la Vella permetrà que totes les zones “estiguin millor connectades“. En clau d’eficiència, aquesta millora del transport comunal ha de permetre que els autobusos tinguin “una millor ocupació“. Castellet també ha defensat la mesura clau de sostenibilitat: “fomentar i millorar el transport públic permet treure cotxes dels aparcaments i de les carreteres, així com reduir la contaminació“, ha conclòs.





UP + DA + Independents assegurarà noves places d’aparcament a Encamp mitjançant iniciativa pública i privada

La candidatura d’Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d’Encamp ha anunciat aquest dimecres que, de cara al proper mandat i si són reelegits, es garantiran a la parròquia tres nous aparcaments horitzontals i verticals, tant comunals com privats.

“Un eix del programa electoral per a fomentar la posició de parròquia residencial de qualitat passa per modernitzar, adequar i oferir tots els serveis necessaris a la ciutadania, i entre aquests hi ha els aparcaments”. El candidat a cònsol menor Xavier Fernández ha expressat que “al final del proper mandat tindrem prop de 650 noves places d’aparcament, les quals cobriran les necessitats de la ciutadania i les dels excursionistes i turistes que ens visiten”. D’aquestes, 142 places corresponen a l’aparcament de la Coma Llarga. També ha recordat que, gràcies al treball fet aquest mandat, “la parròquia disposa a dia d’avui de 81 places més que fa quatre anys”.

A la vegada Fernàndez ha afegit que aquests aparcaments s’ubicaran a la zona central de la parròquia i a la zona de baixa de Joan Martí.

El candidat ha afegit que “som conscients que la zona baixa de Joan Martí hi ha dificultats per a aparcar, per això ubicar allà un aparcament serà una prioritat”. Alhora, ha ressaltat la importància de cobrir també la zona central de la parròquia per a garantir a la ciutadania l’accés als serveis més utilitzats de la vila com el Complex Esportiu, les escoles dels dos sistemes educatius o l’escola bressol dels Esquirolets.

Per últim, Fernández ha confirmat que mantindran la bonificació del 90% dels drets de construcció per a tots aquells privats que vulguin construir aquest tipus d’equipament, tal com ja s’estava fent en els darrers mandats.





ACO + DA + Independents + SDP farà un parc cobert a Ordino i millorarà les instal·lacions per als joves

La número 7 de la llista d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP, Meritxell Rabadà, i la número 10 Emilie Brial, han presentat aquest dimecres les propostes que la seva candidatura porta per als infants i joves de la parròquia. Entre aquestes, destaca una zona lúdica coberta com a alternativa als parcs d’Ordino, per als mesos de més fred i per als dies amb climatologia adversa. Una possible ubicació seria al costat de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança.

Paral·lelament, ha explicat Brial, es renovarà la casa del Quart de la Cortinada i Arans “perquè els joves dels pobles de Riberamunt tinguin un espai de trobada”, més serveis i activitats. A més, ha afegit Brial, se seguirà treballant per a dinamitzar el Punt Jove i adaptar-lo a les demandes dels joves de la parròquia, es mantindrà la figura de l’educador de carrer (impulsada aquest mandat) i es fomentaran xerrades i tallers per al jovent per a conscienciar sobre les addicions.





Planta d’energia verda amb biomassa per a abastir tots els edificis públics de Canillo

Un dels projectes estrella de la candidatura de Demòcrates + Independents de Canillo és la construcció d’una planta d’energia verda amb biomassa a l’edifici de Perecaus, per a distribuir calor a tots els edificis públics de Canillo, els quals actualment s’escalfen amb energia fòssil. Aquests edificis són el Palau de Gel (que genera una important despesa energètica), l’antic Comú i l’actual, el futur Centre d’Atenció Primària i, fins i tot, en una segona fase i si el Govern hi vol participar, els centres escolars. Aquesta nova instal·lació s’abastirà del que es genera anualment amb les actuacions de gestió, neteja i protecció dels boscos de la parròquia.

El número 2 de la llista, Marc Casal, ha recordat que Canillo és “una de les parròquies amb més massa forestal de tot Andorra, a la qual hi destinem més de 100.000 euros l’any” per a la seva protecció. En total, s’actua en 30 hectàrees, les quals “generen prou massa forestal per a alimentar tots els edificis comunals”. L’actual cònsol menor també ha defensat que, amb aquest projecte, “Canillo reduirà molt les seves emissions a l’atmosfera i la ciutadania gaudirà d’un poble més verd”.

Així mateix, Casal ha refermat que es reforçarà la gestió activa dels boscos de la parròquia, per a contribuir a la seva protecció i minimitzar el risc d’incendis.