Units per Ordino aposta per “construir pisos de lloguer assequible”

Units per Ordino exposant els seus arguments en matèria d’habitatge (Units per Ordino)

L’acte de campanya d’aquest dimecres, 6 de desembre, d’Units per Ordino ha estat capitanejat pel número set de la llista, Pere Mas, que més enllà de manifestar la lògica preocupació de la seva candidatura pel tema de l’habitatge de lloguer, tant per la manca d’habitatges disponibles com per l’augment exponencial dels preus d’aquest, ha volgut deixar clar que existeixen fórmules per a combatre el problema i, en definitiva, plantejar vies de creació d’habitatges i que aquests estiguin conceptuats i fets amb la finalitat d’anar enfocats a la ciutadania a preus abordables.

En aquest sentit, Mas, ha apuntat al fet que “l’habitatge és la principal preocupació que té la població i hem de buscar solucions. Aquesta és la cançó que tots anem cantant, però Units per Ordino proposa accions tangibles i reals”.



Així, la proposta de la llista encapçalada per Enric Dolsa és deslliurar terreny públic i, un cop definits els projectes corresponents, parlar amb els diversos bancs del país per a negociar finançament a 25 anys. La fórmula de retorn d’aquest finançament que proposa Units per Ordino és “anar pagant el deute amb els lloguers que es vagin cobrant. Es tractaria, com ja hem dit, de lloguers assequibles que quadrin amb les expectatives econòmiques de les famílies i a la vegada que permetin el retorn i anar eixugant gradualment aquell finançament”, tal com ha manifestat Mas.

El número set de la llista ordinenca ha volgut deixar clar que “parlem i destaquem, sempre, que els pisos han de ser per a famílies, per a la gent d’Ordino, en primer lloc, i per a la gent del país, però no per a especuladors ni persones que tenen possibilitats d’acudir al mercat ordinari als preus de mercat”.



Mas ha llençat un missatge d’unificació o una recomanació dirigida a la resta de comuns en què ha convidat la resta de parròquies a estudiar fórmules similars o la mateixa per a poder, entre tots, posar al mercat un nombre de pisos que permeti, per efecte de les lleis d’oferta i demanda augmentar l’oferta i provocar un cert efecte de rebaixa de preus al mercat, més enllà del mateix habitatge fet per les corporacions.

Finalment, preguntat sobre si és el Govern qui hauria d’encarregar-se d’aquesta qüestió, Mas ha afirmat que “Govern ja arriba tard, aquest problema ja fa temps que es veia venir, és un problema greu que requereix solucions immediates. Si bé és cert que ens hem d’implicar tots, Govern fa massa temps que ho parla, però no ha executat solucions”.

El nombre de pisos que es construiran ja el va explicar Dolsa en el debat electoral de dimarts, quan va dir que es podrien fer fins a 200 pisos de lloguer assequible.

Mas ha entrat al detall, apuntant que “aquesta afirmació i proposta que portem al programa és una declaració de màxims. És una forma de mirar àmpliament la solució. No vol dir que hagin de ser 200, poden ser 150 o els que es pugui. Però una cosa està clara, si mires petit i poc, és fa poc o res. I si es mira ampli, en gran, llavors és molt més fàcil arribar a fer coses… potser tot no, però molt sí. Aquesta és la filosofia”.

Sobre qui podrà accedir a aquests habitatges, el candidat ha explicat que es destinaran, com a punt de partida, a persones que faci cinc anys que resideixen a la parròquia, persones que hagin hagut de marxar d’Ordino pels elevats preus de lloguer, joves que es vulguin emancipar, padrins que amb les pensions que tenen no poden arribar a final de mes i famílies ordinenques.