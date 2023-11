Neu a les estacions i equipaments especials en algunes vies

La neu ja ha emblanquinat algunes pistes d’esquí (ATV)

Durant les últimes hores ha nevat i, aquesta, és una bona noticia per a les estacions d’esquí, tot just una setmana abans de l’obertura oficial de la temporada. En total, han caigut entre 20 i 30 centímetres de neu nova a la qual s’hi afegeix la de cultiu, que ajudarà a incrementar el mantell nival. El Pas de la Casa és un dels pobles on més neu ha caigut.

L’altra cara són les carreteres. Cal l’ús d’equipaments especials a la CG-4 a partir de Pal, la CG-3 a partir del Serrat i des del Tarter fins al Pas de la Casa. Els camions de més de 19 tones tenen prohibit el pas per l’RN-320, al coll de Pimorent.