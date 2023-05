Miki Núñez certifica el Pau Claris “menjador de proximitat i qualitat”

El cantant Miki Núñez fent-se una foto amb alumnes de l’escola Pau Claris de la Seu (CCAU)

El cantant Miki Núñez ha lliurat a l’escola Pau Claris de la Seu d’Urgell el diploma que l’acredita com a menjador de proximitat i qualitat. L’acte ha tingut lloc aquest dimarts durant l’estona de migdia en el marc del menjador escolar. Miki Nuñez ha estat amb els infants del menjador conversant i els hi ha cantat cançons ben conegudes per part dels alumnes.

En acabar, ha anat a conèixer les cuineres i tastar el menú del dia. Posteriorment, s’ha lliurat el certificat amb la presència de la directora de l’escola, la presidenta de l’AFA, l’alcalde i la regidora d’educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la consellera comarcal d’educació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i representants de IAUSA, l’empresa pública que gestiona el menjador.

Miki Nuñez és conegut com a presentador del programa Eufòria de TV3, així com també per la seva participació al programa Operación Triumfo i, òbviament, per la seva trajectòria com a cantant.

En el marc del projecte Mengem d’Aquí, ja són quatre els menjadors que han rebut aquest distintiu durant el present curs escolar: l’Escola Mare de Deu de Talló de Bellver de Cerdanya, l’Escola Santa Coloma de Ger i les escoles de la Seu d’Urgell Albert Vives i Pau Claris.