Menys residus rebuts i més producció d’energia

El ministre Guillem Casal, al centre de la imatge (CIV)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presidit per primera vegada la Comissió d’Informació i Vigilància (CIV) del Centre de Tractament de Residus. Ha estat en la reunió ordinària que s’ha celebrat aquest dijous al matí, i que ha permès presentar els resultats dels plans de vigilància corresponents a l’any 2022, així com constatar que els valors d’emissions permesos es troben molt per sota dels nivells legals o els nivells de referència que es consideren admissibles.

D’aquesta manera, s’ha informat del balanç d’activitat dels mesos compresos entre novembre del 2022 i abril d’enguany. En aquest període s’ha observat una lleugera reducció dels residus rebuts (26.232,38 tones, que és un 2,5% menys respecte el mateix període de l’any anterior) i un augment considerable de la producció energètica, que ha registrat un increment del 10%. Aquesta xifra constata el treball aplicat al centre que permet rendibilitzar la instal·lació i la producció d’energia produïda, malgrat que la rebuda de residus disminueixi.

La Comissió d’Informació i Vigilància té com a missió recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació. Es pot consultar informació detallada a la web de l’organisme.

La comissió compta, a més de la presidència del ministre titular de Medi Ambient, amb la participació de representants del Ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella i dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona.