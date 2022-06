Lliurats, a la Seu, els diplomes que acrediten la formació com a auxiliars d’activitats forestals

El saló de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest migdia de dimarts l’acte de lliurament de diplomes dels i de les alumnes que han seguit el curs d’auxiliar d’activitats forestals en el marc del Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) que organitza el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria d’Educació del Consistori urgellenc.

Els joves d’aquest curs del PTT han recollit a mans de la responsable territorial del PTT, Eva Ribera, la regidora d’Educació, Núria Tomàs, i de la tutora d’aquesta formació, Mercè Valls, un diploma en reconeixement a la seva formació que han seguit durant aquest curs 2021-2022. Ribera i Tomàs, en els seus parlaments, han felicitat a aquests joves, els han animat a seguir formant-se,i han valorat “molt positivament” el nou perfil professional que s’ha dut a terme en aquest curs del PTT de la Seu d’Urgell.

Per la seva part, Mercè Valls ha manifestat al respecte que “no ha estat un any fàcil, hem hagut d’engegar un perfil professional nou amb tots els dificultats que això comporta però, de tota manera, els resultats han estat positius perquè tots plegats hi hem posat moltes ganes i il·lusió”. Valls ha remarcat que el perfil d’auxiliar d’activitats forestals “és molt necessari a la nostra comarca, encara que hi haurà alumnat que l’haurà patit. El proper curs podrem millorar certs aspectes gràcies a l’experiència d’aquests 14 alumnes d’enguany”.

Com cada any, aquest acte de lliurament de diplomes també ha comptat amb la projecció d’un vídeo que recopila de manera resumida parts dels projectes treballats per aquest nois i noies que han acabant aquest PTT. El curs d’auxiliar d’activitats forestals el van iniciar 14 alumnes, dels quals 9 l’han finalitzat i d’entre ells, 8 l’han aprovat. Dos dels alumnes començaran properament a treballar, mentre que 7 seguiran el pròxim curs escolar un cicle formatiu de grau mitjà. La resta d’alumnes podran optar a seguir formant-se a l’Escola d’Adults de la Seu d’Urgell.

Auxiliar en activitats forestals

Val a recordar que el PTT de la Seu d’Urgell ha ofert aquest curs 2021-22 un nou perfil professional, concretament el d’auxiliar en activitats forestals, en lloc de la formació d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic com s’havia ofert fins l’any passat.

El perfil d’auxiliar en activitats forestals ha consistit a realitzar operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents. El curs ha tingut una durada d’un curs acadèmic sencer, és a dir, 1.000 hores en total. La part teòrica d’aquesta formació es realitza a les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell, mentre que la part de formació pràctica es duu a terme en diferents espais naturals com ara el Pla de les Forques.

Aquest PFI-PTT és un projecte de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb el suport de l’Institut per Al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i la col·laboració d’Integra Pirineus. El PFI-PTT s’adreça a joves, entre 16 i 21 anys, que no hagin aprovat l’ESO. El període de matrícula per al curs 2022-2023 serà del 4 al 15 de juliol.