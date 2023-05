Les proteccions per la caiguda de rocs a la clínica de Santa Coloma es faran esperar

Façana principal de la clínica de Santa Coloma (AndorraDifusió)

Durant la roda de premsa de presentació de la situació del fons de reserva de jubilació, també s’ha comentat l’estat de l’actuació a la clínica de Santa Coloma, on s’havien d’instal·lar unes proteccions per la caiguda de rocs. La CASS calcula que fins a final d’any no podrà licitar el projecte.

Eulàlia Orobitg, directora del fons de reserva de jubilació, ha explicat que “ja està en curs la redacció del projecte”. Tanmateix, ha afegit que “també es va licitar la direcció d’obra i un cop finalitzi el procés de redacció del projecte estarem en disposició d’iniciar un nou concurs ja per a adjudicar les obres de construcció d’aquestes proteccions”.