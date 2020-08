Les Jornades de Teologia del Bisbat d’Urgell han adoptat enguany un format telemàtic

Aquests dijous i divendres van tenir lloc les Jornades de Teologia del Bisbat d’Urgell, enguany amb modalitat online degut a la pandèmia actual. Orientades als professors de religió, catequistes, agents de pastoral, religiosos i preveres, i al públic en general. Van començar el dia 27 amb la presentació, per part de l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que va destacar com el tema escollit enguany “Saber acompanyar i consolar. Afrontar el dol” s’insereix molt bé en el clima del moment present actual marcat per l’angoixa que la pandèmia i la crisi sanitària estan provocant en el cor de moltes persones.

Els ponents de les Jornades van ser els doctors, P. Juan Carlos Bermejo i Francesc Torralba. Unes 100 persones van seguir en directe cadascun dels 2 dies de la Jornada a part de les diverses visualitzacions que posteriorment les conferències impartides han tingut al canal youtube del Bisbat d’Urgell i que sumen ja més de 300 visualitzacions.

El dia 27 d’agost les conferències anaren a càrrec del P. Juan Carlos Bermejo, religiós camil, Director del Centre San Camilo (Centro Asistencial y de Humanización de la Salud). El Professor Bermejo té una gran quantitat de publicacions (amb més de 40 llibres escrits i infinitat d’articles) i és un especialista en pastoral de la salut, biòetica, counselling i dol. Les seves dues ponències van tractar sobre què és el dol (formes i tipus) i la pràctica del counseling: il·luminar l’experiència del sofriment a la llum de la fe. La nostra esperança ens obre a la dimensió de la vida eterna i és un bàlsam al patiment i un motiu de joia, però necessitem aprendre a acompanyar adequadament les persones que queden i a elaborar un correcte dol de les pèrdues que experimenten. Estem cridats a consolar i a pacificar els cors adolorits.

El dia 28 Torralba va exposar amb amplitud el tema de la vulnerabilitat: concepte, diferents formes, les maners d’afrontar-la… El sofriment és una experiència universal que altera, a fons, la nostra espiritualitat i també la nostra relació amb Déu. A voltes, ens allunya de Déu; però de vegades, ens permet aprofundir més en el Déu crucificat que ha donat la vida per nosaltres. Volem endinsar-nos en el dol a la llum de l’Evangeli i del fet pasqual de la passió, mort i resurrecció de Jesús.

Va cloure les Jornades Vives valorant que, malgrat les dificultats i la mancança de comunió que suposa la impossibilitat de realitzar les jornades presencialment, els nous mitjans de comunicació ens ajuden a viure les realitats pastorals d’una forma nova, també podent aprofundir més en les conferències que quedaran penjades al canal youtube del Bisbat d’Urgell, podent revisualitzar-les i aprofundir-les d’una forma més personal i pausada.

Una edició atípica enguany de les Jornades de Teologia organitzades anualment per part de les Delegacions d’ensenyament i catequesi del Bisbat d’Urgell però que no s’ha volgut deixar de celebrar i que ha estat molt ben valorada per part de tots els participants en l’espera que l’edició del 2021 pugui tornar a ser de forma presencial a La Seu d’Urgell per tal de compartir la joia del retrobament a les portes d’un nou inici de curs pastoral.