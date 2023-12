L’alumnat de l’Institut La Valira crea una aplicació per a trobar espais per a joves a la Seu

Alumnes de l’Institut La Valira presentant la seva aplicació ‘Seumap’ (RàdioSeu)

L’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell ha creat una nova aplicació per a mòbils. Aquest començament de curs han desenvolupat ‘Seumap’, una app que permet accedir a espais d’interès per a joves i adolescents, on hi puguin fer activitats com ara estudiar, fer esport i trobar-se. El resultat l’han presentat aquest dimarts en un acte a la Sala de la Immaculada.

D’aquesta manera, el centre urgellenc de secundària ja ha desenvolupat un total de cinc aplicacions al llarg dels darrers cursos, amb els estudiants que hi han passat en aquests anys. El professor de tecnologia de l’Institut La Valira, Marc Llovera, ha assegurat que la nova creació és “molt interessant, perquè els nostres joves han buscat tot de llocs d’interès i recursos que puguin ser d’interès per a ells”.

I una de les primeres conclusions que en treu és que cal tenir en compte que actualment “els seus punts d’interès són molt diferents” als de les generacions precedents. Entre aquests, ha esmentat la cerca de llocs amb wifi gratuït o bé “bars en què, en lloc de fer un bon menú, puguin passar una bona tarda”. Llovera en fa “una valoració molt positiva, un cop més”, perquè creu que “aquesta forma de treballar de manera interdisciplinària, i per objectius, és cap on s’ha d’anar”.

Marc Crespo, l’alumne que s’ha encarregat de coordinar la creació, ha detallat que la idea inicial amb què han treballat és la de crear una app “per als joves que vinguin a la Seu d’Urgell” i perquè “sàpiguen on poden passar la tarda, com poden tenir una estona de diversió” i que, essencialment, “puguin saber on gaudir de la seva joventut” si visiten la ciutat o hi venen a viure.

De la seva part, Txell Izquierdo hi afegeix que el que més els ha agradat és “el fet que la pugui trobar tothom i que joves com nosaltres puguem gaudir de la Seu i fer coses interessants. A més a més, valoren que això els obre les portes a la possibilitat d’introduir-se en un sector amb un grans possibilitats de futur com és el de la programació o edició d’aplicacions.

El professor Pol Castellanos, un dels tutors i supervisors de l’activitat, conclou que, malgrat aquest control per part del professorat, al final “és una feina que fan els alumnes” i que esdevé “un projecte totalment autogestionat per ells”. I és que un dels objectius principals és que els estudiants “aprenguin a treballar en equip, organitzar-se entre ells” i que els docents hi tinguin “bàsicament el paper de guiar-los”.