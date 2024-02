L’Alt Urgell es prepara per al 8M amb més d’una vintena de propostes sobre sensibilització en igualtat

Presentació de les activitats per al 8M a l’Alt Urgell (CCAU)

Coincidint amb la celebració del Consell de Dones, l’Alt Urgell ha donat a conèixer el gruix de les propostes que al llarg de tot el mes de març s’oferiran amb motiu del Dia Internacional de les Dones sota el lema “Pirinenques, diverses i lliures”. Son propostes gratuïtes sobre àmbits ben diversos i adreçades a totes les edats.

A la presentació hi ha intervingut Mireia Tarrats, vicepresidenta d’atenció a les persones del Consell Comarcal i Christina Moreno regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Tarrats ha destacat que “des del Consell hi ha la voluntat de fer partícips a tots els municipis de la comarca perquè també es puguin fer seu aquest dia i, en resum, treballar pels drets de les dones des d’una perspectiva de pensar en global i actuar en local”.

Per altra banda, Moreno ha subratllat “és transcendental trencar el sostre de vidre que nenes i dones tenen o poden tenir en el seu dia a dia. Dies com el 8M han de servir per a reflexionar, dialogar i encaminar-nos entre totes i tots cap a un model de societat que pensa en totes les persones, creu en les potencialitats de cadascú i aposta pel respecte en tots els llenguatges possibles”.

Tot seguit les tècniques comarcals d’Igualtat i del Servei d’Atenció Integral, Gemma Guàrdia i Olga Alonso, han exposat els actes programats a la comarca, que enguany es concentren a la Seu d’Urgell, Oliana i Organyà.

Els actes arrenquen aquest dijous, 29 de febrer, amb la projecció de la pel·lícula La Singla, a càrrec del CineClub de la Seu d’Urgell.

Per a aquesta edició, destaquen les activitats dirigides al públic més jove, a través de diversos contacontes: Daniela la pirata, el 5 de març a la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu; De colors, a càrrec de La Tribu Juganera el 14 de març a la llar d’infants Minairons de la Seu per a infants de 0 a 3 anys i En Ceba i en Pebre, a càrrec d’Alba Mascarella, durant els mesos de març i abril per a alumnat d’infantil i primer de primària a diverses escoles de la capital de la comarca.

L’1 de març i durant tot el mes, l’exposició Científiques catalanes 2.0 estarà disponible a la Biblioteca de Sant Agustí. Complementant la proposta, el dissabte 16 de març, a les 11.30 hores, s’oferirà un Taller de cromatografia per a infants de 6 a 10 anys.

Pel que fa a l’àmbit dels esports, INEFC Pirineus ha organitzat una ponència amb el títol Rendiment femení: cíclic, fort i sa a càrrec d’Ester Encuentra, el dimecres 6 de març, a les 11.30 hores, a la Sala la Immaculada de la Seu. Així mateix, el dissabte 9 de març, també ofereix una caminada guiada per Sílvia Puigarnau, en col·laboració amb l’associació Asaltamontes Female. Entre les 9.30 i les 10.00 hores hi haurà activitats de benvinguda i la marxa s’iniciarà a les 10 hores. S’oferiran dos recorreguts: un de 15km amb 700m de desnivell, i un altre de 8,5km amb 400m de desnivell.

El dijous 6 de març, a les 20 hores, l’Espai Ermengol acull la presentació del treball de recerca de 2n de Batxillerat d’Aitana Moreno Pintore, alumna de l’IES Joan Brudieu, que porta per títol Les trementinaires; les bruixes del Pirineu.

L’endemà, divendres 7, a les 20 hores, i a la Sala la Immaculada, tindrà lloc la taula rodona Dones de Cadí. El cooperativisme en femení, moderada per Pilar Aláez i amb la presència de dones de la Cooperativa Cadí.

Divendres 8 de març, dia internacional de les dones, s’ha organitzat a les 19 hores l’acte institucional a la Sala la Immaculada, que consistirà en la lectura del manifest institucional i en un concert a càrrec del grup coral Encoratjades. El mateix acte podrà veure’s l’endemà a Organyà, a la sala Xart, a les 18 hores.

El divendres 8 també hi haurà un taller a l’Espai Jove d’Oliana, a càrrec de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, amb el títol Qui i com som? dirigit a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a espaijove.oliana@gmail.com

Altres tallers que s’ofereixen són, per una banda, el taller d’autodefensa feminista. Un espai de seguretat, cures i eines a càrrec de Laura Zalacain González. Es tracta d’un taller no mixt, adreçat a noies a partir de 10 anys (amb acompanyant) i per a dones de totes les edats. El primer taller serà el dissabte 9 de març a les 18 hores a l’Espai Jove d’Oliana i el segon serà el dilluns 11 de març, a les 18.30 hores, a la sala polivalent del Centre Cívic de la Seu. Per a ambdós casos fa falta inscripció prèvia a igualtat@capau.cat i les places són limitades.

Per altra banda, Roser Maura oferirà el taller Artteràpia: les cares del plaer. També es tracta d’un espai no mixt, dirigit a dones entre 18 i 99 anys (no calen coneixements ni experiència artística). El primer dels tallers serà el dissabte 9 de març, a les 10 hores, a la sala del Centre Cívic i el segon el diumenge 10 de març, a les 10.30 hores, a l’Espai Jove d’Oliana. Per a ambdós casos fa falta inscripció prèvia a igualtat@capau.cat i les places són limitades.

Divendres 15 de març, a la sala de festes Guiu, l’Escola Folk del Pirineu proposa una vetllada a càrrec del grup folk Les Violines. A les 19.30 hores hi haurà un taller de danses a càrrec de Joan Naspleda; a les 20.30 hores un sopar- pica pica i a les 21.30 hores, el concert i ball amb Les Violines.

Els dies 19, 20 i 21 de març, Cinemes Guiu ha preparat un cicle de directores catalanes. Les projeccions que s’han programat són 15 Hores de Judith Colell; Libertad de Clara Roquet i Els Encantats d’Elena Trapé, respectivament. Totes les sessions seran conduïdes per Lluïsa Puig i Agnès Aràjol. A partir de les 20 hores.

Els actes del 8M conclouran divendres, 22 de març, a les 20 hores, a la sala gran dels Cinemes Guiu, a càrrec d’Agnès Aràjol i la presentació del seu curtmetratge A l’Obaga, amb un col·loqui posterior, sobre el despoblament i la supervivència de les escoles rurals.