La Seu d’Urgell se suma al rebuig a la sentència d’inhabilitació del president Quim Torra

Un centenar de persones, tot seguint les mesures sanitàries de prevenció, han omplert aquest dilluns al vespre la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell per sumar-se a les concentracions organitzades arreu de Catalunya en suport al president de la Generalitat, Quim Torra, i en defensa dels drets bàsics i de la sobirania del poble català. La protesta, en el cas de la capital alturgellenca, l’havia convocat Òmnium Alt Urgell tan bon punt s’ha fet pública la sentència del Tribunal Suprem espanyol segons la qual Torra és inhabilitat durant un any i mig i condemnat a pagar una sanció de 30.000 euros pel fet d’haver penjat al balcó del Palau de la Generalitat una pancarta que reivindicava la llibertat d’expressió, l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

A l’acte hi han pres part representants de tres dels quatre grups municipals de l’Ajuntament de la Seu (Junts, ERC i CUP) i també hi ha intervingut la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí, que ha llegit el manifest unitari de la jornada. I és que la decisió, tot i que ja es preveia tenint en compte els antecedents de la justícia espanyola, ha causat un gran nombre de mostres de rebuig i d’indignació tant a dins com a fora de Catalunya.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega (JxSeu), ha manifestat que “cap institució no pot ser inhabilitada per reclamar la llibertat i la democràcia” i ha reiterat que estarà “sempre al costat” del president Torra. Fàbrega ha qualificat la sentència de “cop d’estat” i ha acusat el poder judicial i “el govern més progressista de la història, a través dels seus jutges” d’haver “enderrocat el president escollit a les urnes pel poble català”. Al respecte, el batlle urgellenc recorda que aquesta ja és la quarta vegada que l’Estat espanyol enderroca un candidat proposat aquesta legislatura, després d’haver-ho impedit a Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull. Fàbrega lamenta, a més a més, que la inhabilitació s’intenti justificar “per una pancarta, per desobeir la JEC, cosa que també han fet Pedro Sánchez o Mariano Rajoy però que amb ells s’ha resolt amb unes ridícules multes”.

El vicealcalde urgellenc i diputat al Parlament, Francesc Viaplana (ERC), ha qualificat la decisió judicial d'”escàndol democràtic, perquè es manté activa la causa general de l’estat contra l’independentisme i perquè el dret a la llibertat d’expressió és un dret fonamental en democràcia”. Des d’ERC també han definit la sentència com “un nou atac de l’Estat espanyol a la democràcia” i han acusat el poder judicial espanyol de voler “apartar amb total impunitat el president de la Generalitat escollit a les urnes”. Per això, conclouen que ara mateix “la independència és l’única solució a la repressió”.

De la seva part, la CUP Alt Urgell ha mostrat la seva “solidaritat antirepressiva amb el MHP Quim Torra per aquest greu atac a la llibertat d’expressió i a la sobirania popular del nostre poble”, i conclouen que “la inhabilitació és la síntesi d’una legislatura marcada per la intromissió dels aparells de l’Estat”, alhora que demanen a JxCAT i a ERC que la resposta “no sigui deixar en mans del TS el tempo polític”.