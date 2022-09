La setmana de la caça de l’isard finalitza amb normalitat i amb el 88% de les captures permeses

La setmana de la caça de l’isard s’ha tancat aquest diumenge, 18 de setembre, amb un total de 178 controls de captura d’isards, és a dir, el 88,5% del pla de caça permès per a aquest any que era de 201 exemplars, un percentatge molt similar al registrat l’any passat.

La setmana de la caça d’enguany va començar el passat diumenge 11 de setembre i ha finalitzat aquest diumenge dia 18 amb la participació de 625 caçadors. La concentració d’activitat s’ha centrat als caps de setmana, 49 el primer diumenge i 40 durant el darrer cap de setmana. El Cos de Banders ha realitzat controls de carretera, dispositius preventius, dispositius de vigilància i ha posat a disposició un punt de control centralitzat on tots el caçadors han passat a fer el control de captura entre les 11h i les 22h.

Amb tot aquest desplegament d’efectius i, durant tota la setmana, tan sols s’ha constatat una infracció, per part dels caçadors. Com a conseqüència s’ha obert un atestat, que es troba en fase d’instrucció, per una infracció molt greu recollida a la Llei de la caça. La infracció ha estat per caçar un mufló fora de la temporada establerta per a aquesta espècie.

Vistes les xifres, el Cos de Banders atribueix a la bona feina de col·laboració entre el cos i els caçadors el nombre d’exemplars abatuts i el fet que les sancions baixi respecte l’any passat. El control dels isards s’han realitzat amb cordialitat.

D’altra banda, s’han recollit 120 mostres de melsa dels isards capturats. Totes aquestes mostres permeten al Departament de Medi Ambient continuar coneixent l’estat sanitari de la cabana d’isards al Principat. Es recorda que el termini fixat pel retorn de les anelles per part dels caçadors finalitza el 14 d’octubre.