La Massana tanca aquest diumenge la Serenalla Market

Cartell de la Serenalla Market 2023 (Comú de la Massana)

La Serenalla Market, a la Massana, dirà adeu aquest diumenge, 16 de juliol, després de 4 dies de nombroses activitats i de la participació activa de comerços, entitats i associacions. L’esdeveniment va iniciar-se el passat dijous i es tancarà amb una valoració més que positiva per tal i com han anat les coses. Avui, la Serenalla, també ha matinat ja que a les 9:30 hores començava al Solàrium una sessió de ioga, meditació i un concert tibetà.

A les 9:45 hores, el programa anuncia una sortida en bicicleta de carretera, per la qual, calia inscripció prèvia. Més tard, a les 10:20 hores, a l’espai Àgora Sostenible by FEDA es farà un concert meditatiu i vibracional amb bols tibetans “Electronic Mystic Sound. L’activitat ha estat batejada com a Kyomu, el somni que es fa realitat, per Kailash.

A les 11:30 hores, es durà a terme el taller de maquillatge i pintacares. A les 12: hores, l’Àgora 5 serà l’escenari de la xerrada sobre la salut i el benestar III, “El cos parla, l’escoltes?”. Es parlarà de noves teràpies que ajuden al coneixement d’un mateix.

D’aquesta manera, a les 14:30 hores, tindrà lloc el taller i dinar, on es podrà gaudir d’una paella, amb Abundi Monterde. Després d’haver recuperat forces, a les 17 hores, començarà el taller “Pinto sobre blanc”, a càrrec d’Alfons Valdés qui ajudarà a interpretar la pintura abstracta amb cartolines blanques i de colors, daxs, llapis, gomes i estisores. És una activitat per a nens a partir de 5 anys.

També a les 17 hores, però a l’àrea Portobello, la il·lustradora i muralista, Berta Artigal, completarà el seu mural “Connexions Andorra 2023″. A les 18 hores, el sisè Àgora es transformarà en el club de lectura: Poetes i rapsodes. Conduït per Elena Aranda i La Trenca Llibreria, faran gaudir de la poesia i la seva interpretació amb els oients presents a l’acte; amb la jove solista Olga Palou Roca al violoncel.

L’espai Música 2 Portobello serà l’escenari del concert de Vibrand Quartet amb ritmes de funk, soul, swing, rock i jazz, amb els millors èxits musicals de la formació i el seu toc personal.

L’hora dels adeus anirà a càrrec de la Dj Lisa Rose, a l’espai Música by Granvia, a partir de les 22 hores. Oferirà una col·lecció de ritmes provinents del soulful-house i el melodic-house, capaç de crear una experiència musical inoblidable per a tothom.

Serà, així, com la Serenalla Market 2023 posarà el seu punt i final després de 4 dies de gran activitat i amb moltes propostes que han fet les delícies de les persones que, durant aquestes jornades, s’han atansat al Prat Gran de la Massana per a gaudir d’un programa ben complet.