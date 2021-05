La Guia d’Estiu 2021 ofereix 38 activitats de lleure per a infants i joves de la Seu i comarca

Els nens i joves de la Seu d’Urgell i comarca podran trobar a la Guia d’Estiu 2021 un total de 38 activitats: 19 de lleure i 19 d’esportives, a la natura i d’aigua. Les propostes estan adreçades a infants de 3 a 12 anys, que podran triar entre un total de 34 activitats, així com també per a joves a partir dels 12 anys, que hi trobaran un total de 21.

La regidora d’Infància i el regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Núria Tomàs i Joan Llobera, respectivament, manifesten que “un any més, la comarca de l’Alt Urgell aposta per un ventall ben ampli d’activitats d’estiu per a infants i joves. En època de lleure i aire lliure”.

Val a dir que totes aquestes activitats d’estiu estaran adequades a les mesures de seguretat i higiene fixades pel PROCICAT.

En aquesta guia les famílies alturgellenques hi podran trobar i informar-se de totes les activitats organitzades tant pels ajuntaments de la comarca com per les diferents associacions, clubs i empreses del territori.

Enguany la difusió d’aquesta Guia d’Estiu serà també telemàtica: https://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/joventut/guia-estiu-2021/guia-estiu-2021

A més a més, es fixarà un cartell de gran format que recollirà tota la informació i que es col·locarà en espais municipals i públics freqüentats per les famílies com poden ser Palau d’Esports, Pavelló Poliesportiu, vestíbuls de les escoles municipals, centres educatius, ajuntaments, entre d’altres edificis.

Novament, en aquestes activitats d’estiu hi treballaran diferents joves de la Seu i l’Alt Urgell, després d’haver fet el curs de monitor o de director de lleure, titulacions incloses en el Pack Lleure que organitzat l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.