Jon Karrikaburu, reforç per a l’FC Andorra (Real Sociedad)

Ja és oficial, l’FC Andorra s’ha fet amb els serveis del golejador, Jon Karrikaburu, un dels jugadors més cobejats en aquest mercat d’hivern. El futbolista arriba procedent de l’Alabès on no ha tingut minuts. Per la seva banda, Manu Nieto marxa cedit a l’Elx a petició del jugador, que vol tenir més minuts. Abans d’abandonar les files tricolors l’andalús ha renovat amb l’Andorra fins al 2026.

Mentrestant, l’FC Andorra continua amb la seva estada a la Vall d’en Bas per a afrontar el retorn a la competició el dia 14 després de la llarga aturada nadalenca. El que era una bassa d’oli ha entrat en ebullició en el penúltim dia d’estada per l’intercanvi de cessions que portarà Jon Karrikaburu, davanter centre de 21 anys, internacional sub-21 amb Espanya, que pertany a la Reial Societat, a l’Andorra.