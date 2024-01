Encara hi ha afectacions en carreteres d’Andorra i el Pirineu català

El poble d’Àreu, al municipi d’Alins, avui diumenge al matí (Foto: webcam Projecte 4 Estacions)

La neu i el vent han marcat al Pirineu el cap de setmana de Reis, que tanca les festes nadalenques. Ahir dissabte, el temporal va obligar a circular amb cadenes, entre d’altres punts, a la carretera N-260 per passar el port del Cantó, al terme municipal de Montferrer i Castellbò. A la mateixa via s’hi ha limitat el pas de camions articulats.

Aquesta restricció entre l’Alt Urgell i el Pallars ja s’ha aixecat, però aquest diumenge al migdia encara són necessaris els equipaments a diverses vies del Pirineu català. Al Pallars Sobirà, per exemple, encara hi ha neu a la calçada a les carreteres locals d’accés a Alins (L-510), Lladorre (L-504) i Esterri d’Àneu (C-147), a més de la C-28 a partir d’Àlt Àneu i per a arribar fins a Vielha, a través del port de la Bonaigua. Ja a l’Aran, precisament, també hi són necessaris els equipaments a Naut Aran (C-142b) i a Bossòst (N-141). I a l’Alta Ribagorça, fan falta a la Vall de Boí (L-500 i L-501), segons informa el Servei Català de Trànsit.

A la Cerdanya, la neu ha arribat fins a la plana, al voltant dels 1.000 metres d’altitud, però no ha causat problemes rellevants de trànsit, si bé cal circular-hi amb precaució a causa del torb. Pel que fa justament al vent, a la línia fèrria R3, RENFE ha informat que el trànsit s’ha tallat a les 11 del matí, entre Ribes de Freser i Puigcerdà. L’aturada és previst que duri fins a la una del migdia i per això s’ha establert un servei alternatiu per carretera, a través de la Collada de Toses (N-260).

A l’Alta Cerdanya, calen cadenes al coll del Pimorent (RN20) i a l’accés a Andorra pel Pas de la Casa (RN22), entre d’altres punts. Pel que fa justament a Andorra, aquest migdia calen equipaments especials a partir de Meritxell (CG-2) i de la Massana (CG-3), segons informa l’Agència de Mobilitat. A més a més, s’ha tancat al trànsit el port d’Envalira.

D’altra banda, el fort vent ha motivat que aquest diumenge les estacions d’esquí només hagin obert una petita part de les pistes o, en alguns casos, les hagin tancat totes de manera provisional. És el cas de Boí Taüll i Vallter, que per precaució ha optat per esperar a demà dilluns per a reobrir. FGC també ha informat que la Molina, Port Ainé i Espot han tancat a les parts altes. En el cas de l’estació cerdana, això ha fet que no funcionés l’enllaç amb el complex veí de Masella. Al Solsonès, Port del Comte també ha mantingut en funcionament només la zona de debutants. De la seva part, Baqueira Beret ha restringit l’accés al sector de la Bonaigua.