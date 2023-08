Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 Cup), rumb als Països Baixos

El pilot, Joan Vinyes, a punt per a competir a Assen (FotoEsport)

A punt de complir el seu 70è aniversari (1955), el Circuit d’Assen (TT Circuit Assen), també conegut com la Catedral de la Velocitat i amb anterioritat com la Catedral del Motociclisme, acollirà l’inici de la segona part de la temporada (quarta cita) de la Porsche Carrera Cup Benelux (PCCB) 2023.

Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 – Baporo Motorsport) acudirà a la localitat que dona nom al traçat (Assen), els dies 11, 12 i 13 d’agost, convençut de recuperar el bon feeling dels dos primers meetings de la temporada i llest per a remuntar posicions en la provisional del campionat. “Després de no puntuar en Zandvoort, estar en posicions del davant de la present temporada, categoria PRO-AM, és molt complicat. Amb tot, ho continuaré intentant i gaudint de la lluita cos a cos amb especialistes, tant del pilotatge en circuits com de la Porsche Cup en concret”, era el comentari de Joan Vinyes.

Cal esmentar que el pilot andorrà competirà per primera vegada en el traçat d’Assen, un hàndicap que no tindran els seus rivals directes que, a més de conèixer la pista dels Països Baixos, la majoria han realitzat tests aquesta mateixa temporada amb el vehicle de la PCCB.





El traçat d’Assen va ser dissenyat inicialment per a esdeveniments motociclistes

En la localitat d’Assen, a 200 km d’Amsterdam, està situat el circuit que va acollir l’any 1925, per primera vegada, el Tourist Trophy (TT). La pista original del circuit d’Assen, que en aquells dies transcorria per carreteres del país pròximes a la localitat esmentada, ha sofert múltiples transformacions fins a arribar al seu traçat actual. Després de totes les remodelacions, la secció de la línia d’arribada és l’única que s’ha mantingut inamovible des de l’inici.

Dissenyat inicialment per a acollir competicions motociclistes i amb un recorregut que superava els 7 quilòmetres, en l’actualitat (a partir del 2006) la longitud es va reduir a 4,555 quilòmetres.





A Assen el timming horari recupera la normalitat

Malgrat coincidir amb les competicions del certamen Jack´s Racing day, els participants en la quarta cita de la PCCB 2023 recuperaran les mànegues habituals en el seu timming horari. D’aquesta manera el divendres (dia 11), en la disputa dels entrenaments lliures tindran l’opció de disputar dues mànegues de 40’ cadascuna, a partir de les 10.36 hores i 15.13 hores respectivament.

Per a Vinyes aquest canvi resulta molt positiu, així comenta els motius: “Tenir un temps de marge (gairebé 4 hores) entre les dues mànegues de lliures, sobretot si no coneixes el traçat com és el meu cas, et permet afrontar les diferents possibilitats, quant a reglatges, amb l’opció de poder provar els canvis amb més marge.

En el temps lliure entre mànega i mànega es poden fer canvis sense perdre ni un minut de test a la pista”. Tot i així, el pilot andorrà és conscient que: “Serà una jornada dura si tenim en compte que partim de zero. Dependrà una mica de la meva adaptació a la pista, a vegades i sense saber el motiu, des del primer instant et trobes còmode en el traçat i tot és més senzill”.

Durant la jornada del dissabte (dia 12) es recupera la normalitat quant a sortides a pista. A partir de les 9.01 hores s’iniciaran els 35’ minuts d’entrenaments oficials i a partir de les 15.20 hores es posarà el semàfor en verd de la primera carrera de la PCCB. Com de costum 30’ més 1 volta que repartiran els primers punts del certamen en el traçat neerlandès.

Amb la disputa de la segona carrera (diumenge dia 13, a partir de les 11.47 hores), programada a la mateixa distància que la disputada el dia anterior, es donarà per finalitzat el primer “Round 4” de la PCCB 2023.





Vinyes: “Les posicions de podi queden lluny, però queda mig campionat per davant”

L’esdevingut a Zandvoort forma part del passat, així, doncs, l’andorrà està disposat a recuperar, en la mesura del possible, els punts que no va poder acumular en l’últim meeting de la primera part de la PCCB 2023. Potser aquest escenari, desconegut per a Vinyes, no és el millor per a començar una recuperació, però la situació és la que és i el pilot de Baporo Motorsport es mostra optimista de cara a les pròximes curses: “Després d’aquestes setmanes de descans, la motivació per a continuar competint està intacta i tinc ganes de situar-me al volant del Porsche i comprovar on estem respecte als nostres rivals a Assen. En la situació que iniciem aquesta segona part de la temporada l’únic objectiu que tinc és gaudir al màxim de la competició en circuits, algun d’ells desconegut. La classificació?, és evident que la miraré, però sense obsessionar-me. El treball amb la telemetria serà molt important per a aconseguir la millor posada a punt del Porsche i millorar en tot el possible el meu pilotatge en els diferents escenaris”.





Classificació provisional de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023 (després dels meetings d’Spa, Hockenheim i Zandvoort)

Sacha Norden, 136 puntos, 2. Aaron Mason, 107 p., 3. Didier Glorieux, 81 p., 4. Ryan Ratcliffe, 72 p., 5. Sebastien Lajoux, 49 p., 6. Jaume Font, 69 p., 7. Joan Vinyes, 60 p., 8. Maik Rosenberg, 38 p.

Divendres que ve (dia 11), la trentena de pilots inscrits en la quarta cita del PCCB 2023 sortiran a pista per a trobar la millor versió de la seva mecànica per a competir en la pista del TTCircuit Assen. Joan Vinyes i el seu equip (Baporo Motorsport) estaran en el pit-lane del traçat dels Països Baixos.