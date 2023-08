Donació a GosSOS, de 1.600 euros, de la jove streamer Krissi

La presidenta de GosSOS, Audrey Montel i l’streamer Krissi (GosSOS)

GosSOS ha rebut avui dimecres un xec per valor de 1.600 euros de mans de l’streamer Krissi, fruit d’una recaptació solidària que va realitzar fa uns dies al seu canal de Twitch. La jove alemanya, resident al Principat d’Andorra des del maig del 2020, compta amb un canal en aquesta xarxa de més de 24.000 seguidors i milions de visites acumulades, i és tota una referència al seu país d’origen, especialment en l’àmbit de les manualitats i les tecnologies. És també una persona molt animalista.

Krissi ja va fer una acció similar al juliol de l’any 2021 en favor de l’entitat. Aquest 29 de juliol va tornar-hi i va realitzar una marató de 12 hores d’emissió en directe al seu canal de Twitch dedicada a la recaptació solidària de recursos per als animals de la gossera oficial del Principat d’Andorra, equipament gestionat per GosSOS.

Durant aquesta marató, feta íntegrament en alemany, l’streamer va visitar la gossera, va trobar-se amb voluntaris i treballadors, va jugar amb diversos peluts i va passejar un dels gossos que es troben a l’equipament. Durant l’emissió de Twitch també va mostrar diversos indrets del país com el centre d’Andorra la Vella, el Parc Central, la Casa de la Vall i Santa Coloma, entre altres indrets. Els seus seguidors, principalment joves alemanys, van fer aportacions per als peluts de la gossera per valor de 1.600 euros.

L’streamer resident, nascuda a prop de Munich, explica que després d’uns tres anys vivint a Andorra està “molt contenta” de la seva elecció perquè “ha trobat que el país és un lloc amb bones condicions de treball per als influencers, a més d’un indret on poder gaudir de la seva privacitat personal”. Cal descatar que la Krissi és una persona molt popular entre els joves alemanys. La influencer ha afegit que “cada vegada estic més integrada a Andorra i per a fer quelcom a canvi d’aquesta bona acollida vaig decidir repetir aquesta recaptació solidària en benefici de GosSOS i per als animals de la gossera“.

Per part de GosSOS, la presidenta de l’entitat, Audrey Montel ha agraït molt el gest de l’streamer i els seus seguidors i s’ha mostrat contenta de comprovar “com els nous canals socials poden trencar fronteres i ser una eina de suport a la tasca animalista, sobretot si tenim en compte que el gran gruix d’aportacions són de joves alemanys”.