Irineu Esteve, 46è als 20km clàssic de la Copa del Món de Lahti

Irineu Esteve amb el dorsal 25 (Modica Nordic Focus)

Els 20km mass start en clàssic de Lahti (Finlàndia) han posat el punt i final a la temporada de la Copa del Món d’esquí de fons. Irineu Esteve ha finalitzat 46è. L’andorrà ha completat la carrera amb un crono de 47.08,4, a 2.55.4 del guanyador, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo. La jornada ha estat marcada pel canvi de neu de les últimes hores, que ha provocat que molts equips tinguessin problemes a l’hora de l’elecció del material. Andorra ha estat un dels perjudicats per aquesta circumstància.

Així ho ha explicat Joan Erola, entrenador i director de la secció d’esquí de fons: “S’ha complicat el dia perquè ha nevat a la nit, s’ha quedat la neu molt complicada per a l’enceratge i avui no érem competitius amb el material i això ha perjudicat bastant. Al final per a fer un resultat aquí has de ser competitiu amb el material, i el dia que no ho ets te’n vas al darrere. Al final, res a dir perquè hem fet tot el que hem pogut. Hi ha més països que han tingut problemes amb el material i nosaltres hem estat un d’ells. Ara tornem cap a casa i vull felicitar a tot l’equip per la gran feina que ha fet aquest any”.

Ara l’equip inicia el viatge de tornada a Andorra, una vegada es dona per finalitzada la temporada d’esquí de fons.