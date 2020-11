Inaugurat el Poblet de Nadal d’Andorra la Vella

Andorra la Vella ha donat aquesta tarda la benvinguda al Nadal amb la posada en marxa de les activitats del Poblet de Nadal 2020. Un gran castell de focs, que s’ha fet ben visible des de tota la parròquia i que s’ha llençat de manera simultània des de tres punts (els aparcaments del Parc Central i l’Estació nacional d’autobusos, i la Borda Mateu) per evitar la concentració de persones en un mateix lloc ha suposat l’inici del programa d’activitats que s’allargarà durant tot el desembre.

Poc abans del castell de focs, els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, amb el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, han encès l’emblemàtic sostre de llums del Mercat de Nadal de la plaça del Poble per donar oficialment per obert un dels principals punts neuràlgics del Poblet. La resta de l’enllumenat nadalenc de la parròquia s’ha posat en funcionament a les 18 h, en un acte conjunt amb Escaldes-Engordany amb els cònsols major i menor, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, al carrer de la Unió.

Marsol ha assenyalat que aquesta obertura de l’enllumenat conjunta és un gest de suport a tota l’avinguda comercial en un moment en què cal estar units. També, ha recordat que des del Comú d’Andorra la Vella s’ha volgut fer enguany una aposta ferma pel Poblet de Nadal per transmetre un missatge d’esperança i il·lusió a la ciutadania en un any marcat per la pandèmia, a l’espera de l’arribada dels turistes un cop s’aixequin les restriccions de mobilitat als territoris veïns.

El Mercat, l’espectacle itinerant i les activitats infantils

El Mercat de Nadal de la Plaça del Poble està obert les tardes de dijous i divendres, i durant tot el dia els caps de setmana i festiu. Tot i mantenir les prop de quaranta parades dels anys anteriors, s’ha ampliat en superfície fins a la zona de la plaça situada sobre l’aparcament Vinyes amb l’objectiu d’oferir més espai als visitants. Les parades ofereixen productes nadalencs i diverses propostes gastronòmiques de menjar per emportar.

Demà a la tarda (18 h, a la glorieta de la plaça del Poble) el grup Barroc Duo donarà el tret de sortida de la 5a mostra de música de Nadal, una proposta amb grups i formacions del país per potenciar el talent nacional i que té lloc els divendres, dissabtes i diumenges.

També demà dissabte tindrà lloc el primer dels cinc espectacles itinerants d’animació de gran format que transcorreran durant el Poblet entre l’avinguda Meritxell i la plaça Príncep Benlloch. Serà a les 18.30 h i anirà a càrrec de la companyia Remue Ménage amb el muntatge Jouets, durant el qual un seguit de personatges divertits duran música i color a l’eix comercial.

També hi haurà en marxa els espais destinats als infants, situats en diferents punts d’Andorra la Vella: l’Oficina de Correus Màgica a la plaça Guillemó, el Parc de Nadal ubicat a l’antiga caserna de Bombers -amb les atraccions de l’Arbre de Nadal màgic i el trenet Megabross-, i la nòria, a la plaça de la Rotonda.

El programa complet es pot consultar en línia a andorralavella.ad/nadal.