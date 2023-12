Garcia es compromet a recuperar l’essència d’Escaldes, amb “diàleg i transparència”

Foto de família en l’acte de Demòcrates a Escaldes-Engordany (Demòcrates)

La sala del Comú d’Escaldes-Engordany s’ha omplert aquest dimecres a la nit per a assistir a la reunió de poble de la candidatura de Demòcrates + Acció + Independents + SDP d’Escaldes-Engordany. Una candidatura liderada per Anna Garcia, que s’ha compromès davant de tots els assistents, també de totes les escaldenques i escaldencs, a treballar per a recuperar la iniciativa i essència de la parròquia, perquè “Escaldes-Engordany som orgull“. Garcia ha garantit que, si guanyen les eleccions comunals del 17 de desembre, “donarem resposta a les necessitats quotidianes dels ciutadans i les resoldrem amb immediatesa i eficàcia“.

La número 1 de la llista ha celebrat comptar “amb l’equip per a fer-ho possible”, persones “que estimen la parròquia i la seva gent“, amb capacitat per a “gestionar les finances públiques amb responsabilitat, tornar la vida als barris, conservar el patrimoni cultural i natural, afrontar la inclusió de les torres al teixit urbà i col·laborar amb el Govern perquè la parròquia aculli el màxim nombre d’habitatges a preu assequible“, entre d’altres.

Per a aconseguir-ho, l’escaldenca ha refermat la importància de tenir “un Comú eficient i obert”, que ofereixi “diàleg, transparència i participació“.

Acompanyant a Garcia, ha intervingut davant els assistents la número 2, Gemma Bofarull, que ha desgranat més propostes del programa electoral, com el foment del transport públic comunal gratuït, donar una nova identitat al passeig del Riu i l’ampliació de les places d’aparcament a la parròquia, amb projectes com el pàrquing de l’Obac.

També ha parlat el president de Demòcrates, Xavier Espot: “avui jugo a casa“, ha celebrat. Espot ha definit Garcia com “la persona més capacitada per a agafar les regnes del Comú“. Ha lamentat que aquests darrers quatre anys la parròquia hagi “perdut iniciativa i capacitat d’innovar, d’emprendre, un fet diferencial que ens havia convertit en parròquia avantguardista d’Andorra“. Precisament, “això és el que hem de canviar el proper 17 de desembre“, ha refermat, “donant suport a l’Anna i a l’equip pluridisciplinari que l’acompanya i que representa la riquesa de la nostra parròquia“.

El conductor de la reunió de poble ha estat el conseller general Demòcrata Salomó Benchluch, que ha destacat la “gran capacitat de treball i de gestionar equips” de Garcia.

L’acte ha finalitzat amb una foto de grup de tots els integrants de la candidatura.