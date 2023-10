Futurs tècnics de piragüisme es formen a la Seu

Pràctiques dels alumnes d’INEFC Pirineus al Parc Olímpic del Segre (Foto: INEFC Pirineus)

L’alumnat d’INEFC Pirineus que ha escollit piragüisme en l’assignatura d’Ampliació Esports s’està formant al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. L’objectiu final de les classes és oferir als estudiants un procés d’aprenentatge ràpid i amb continuïtat des de la iniciació en aquesta matèria a primer curs.

Els joves ja fan baixades per les aigües braves del canal des del setembre passat i durant aquest mes d’octubre i, de moment, han rebut diverses sessions sobre seguretat, descensos i rescat de material al riu, entre altres qüestions. D’altra banda, en una de les jornades van visitar el Centre Català de Tecnificació de Piragüisme i van poder posar en pràctica els seus coneixements acompanyant directament un dels seus entrenadors a dirigir una sessió amb esportistes d’alt nivell.

INEF Pirineus ha destacat que “la bona disposició del personal del Parc del Segre, així com dels tècnics i piragüistes usuaris de l’equipament ha estat un element clau per a fer possible que l’alumnat del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport comenci a gaudir de la primera experiència acadèmica i pràctica en el món laboral“.